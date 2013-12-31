وقفة بالشموع اليوم أمام كنيسة القديسين لإحياء ذكرى ضحايا الحادث

تستعد عدد من القوى الثورية والسياسية بالإسكندرية، لتنظيم وقفة بالشموع أمام كنيسة القديسين مساء اليوم، فى ليلة رأس السنة الميلادية، وذلك لإحياء الذكرى الثالثة لحادث تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية، والذى راح ضحيته 23 قتيلا وعشرات المصابين.

وأشار مينا ذكى، أمين لجنة الشباب بحزب المصريين الأحرار بالإسكندرية ومنسق الوقفة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن اليوم هو الذكرى الثالثة للحادث، وأن الحزب يحرص على المشاركة فى تأبين الشهداء بوقفة رمزية بالشموع كل عام، مشددا على أن مصر ستخرج منتصرة فى النهاية على الإرهاب.

ولفت أحمد عوض، المتحدث باسم حركة قادم بالإسكندرية، إلى أن الحركة اليوم ستشارك بوقفة بالشموع أمام الكنيسة، تضامنا منها مع أسر الشهداء والمطالبة بالكشف عن الجناة الحقيقيين فى الحادث، موضحا أن "الوقفة أقل من يمكن أن نقدمه لإخوتنا الأقباط فى عيدهم".

فيفيان معوض، المسئول الإعلامى لمبادرة حلم بالإسكندرية، أفادت أن المبادرة تحرص على مشاركة المصريين جميعا فى تأبين شهداء القديسين، فى وقفة بالشموع أمام الكنيسة، للتأكيد على أن مصر شعب واحد، ولن يستطيع الإرهاب الأسود أن يقسمه أو ينال من وحدته.

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