"الحرية والعدالة" بقنا يهدد الشرطة بالانتقام من أسرهم

أصدرت الصفحة الرسمية لحزب الحرية العدالة بيانا للتنديد بالقبض على سيدات من عناصر الإخوان المسلمين بقنا وحمل البيان تهديدا لأسر الضباط والقائمين بعملية الضبط.

وجاء نص البيان كالأتى، راقبنا بقنا الحماقات المتتالية التى قام بها جهاز الشرطة وما يعاونه من أجهزة أمنية والتى أدت إلى إسقاط الخطوط الحمراء المتعلقة بالتقاليد واﻷعراف فى هذه المحافظة المعروف عنها الاعتزاز القبلى والعائلى فضلا عن كل القيم والمعانى اﻷخلاقية والشرعية واﻹنسانية.

وقد قام رجال مخلصون من أبناء قبائل قنا راعهم ما حدث من تجاوزات من التثبت من شخصية هؤلاء المجرمين الذين كانوا وراء خطف النساء وحصر عناوين سكنهم وأماكن تردد ذويهم وأقربائهم وأبنائهم داخل قنا وخارجها وسوف تكون هناك إجراءات قصاص عادل من هؤلاء، فليس أبناؤكم أكرم من أبنائنا وليست نساؤكم فى مأمن طالما نساؤنا تحت أيديكم وحينئذ لا تلوموا إلا أنفسكم !..وحاولنا كثيرا أن نتجنب هذه الخطوة لكنكم من اخترتم طبيعة الحرب وأرض المعركة وفرضتم علينا ما كنا نكرهه.. بسم الله الرحمن الرحيم " لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا "صدق الله العظيم.

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