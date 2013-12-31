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انتشار أمنى مكثف بمطروح استعدادا لاحتفالات الأقباط برأس السنة الميلادية

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انتشار أمنى مكثف بمطروح استعدادا لاحتفالات الأقباط برأس السنة الميلادية انتشار أمنى مكثف بمطروح استعدادا لاحتفالات الأقباط برأس السنة الميلادية

اتخذت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، كافة الاستعدادات والإجراءات بالتنسيق مع القوات المسلحة المصرية بالمنطقة الغربية العسكرية، وكثفت من تواجد الخدمات الأمنية فى محيط كنائس مدينة مرسى مطروح، استعدادًا لاحتفالات الأخوة الأقباط برأس السنة الميلادية.

وقال اللواء العنانى حسن حمودة، مساعد وزير الداخلية لأمن مطروح، إن الأجهزة الأمنية بالمديرية وعناصر القوات المسلحة، قامت بالانتشار الأمنى المكثف وتعزيز الخدمات الشرطية بكافة قطاعاتها لتأمين الكنائس، خلال هذه الاحتفالات.
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