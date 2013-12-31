غلق مستشفى المعلمين ببنها لوجود عدوى داخل المستشفى

أصدرت اللجنة الفنية من الإدارة المركزية بوزارة الصحة، قرارًا بغلق مستشفى المعلمين والعناية المركزة الخاصة بها فى بنها، والذى حدثت بداخله عدوى الالتهاب الرئوى للطبيب أحمد عبد اللطيف الذى توفى على أثرها، وذلك بعد أن كشفت اللجنة المكلفة بالوقوف على أسباب العدوى داخل المستشفى وجود مخالفات كثيرة.

وأشار بيان لوزارة الصحة، أنه جار صرف مكافأة استثنائية للطبيب المتوفى من صندوق تحسين الخدمة والتنسيق بين الوزارة وهيئة المستشفيات التعليمية لصرف مبلغ استثنائى، مما يجعل إجمالى المكافأة ضعف ما اقترحته نقابة الأطباء.

وأكد بيان وزارة الصحة مسئوليتها عن كل العاملين فى الحقل الطبى، وأن المنظومة الصحية كلها تتعامل بمنظور الأسرة الواحدة التى تضع سلامة مقدمى الخدمة والعناية بها على رأس مسئولياتها.

وكانت وزارة الصحة قد أصدرت بيانًا بشأن الإجراءات والتحقيقات التى جرت بشأن واقعة وفاة الطبيب أحمد عبد اللطيف نتيجة التهاب رئوى نجم عن عدوى تعرض لها بمقر عمله.

وأوضحت أن الطبيب المتوفى كان قد أخلى طرفه من مستشفى بنها التعليمى فى ١٣-١-٢٠١١، وقام بعدها بالالتحاق ببرنامج الزمالة المصرية بالإضافة إلى عمله ببعض المستشفيات الخاصة، وفى وقت حدوث العدوى كان الطبيب المتوفى فى إجازة من التدريب على الزمالة وكان يقوم بقضاء نوبتجيات بأحد المستشفيات الخاصة فى بنها.

وبعد حدوث العدوى والتى دخل الطبيب بعدها إلى الرعاية المركزة تم إبلاغ الوزارة بالحالة، حيث سخرت الوزارة كل إمكانياتها لمساعدته، وتم الاتصال بجامعة القاهرة، حيث تمت الاستعانة بأساتذة الرعاية الحرجة والأمراض الصدرية والأمراض الباطنية، كما تم الاتصال بكبرى المستشفيات التابعة للجامعة ولجهات سيادية أخرى لتوفير تجهيزات طبية ارتأى أنها قد تساعد فى علاج المريض.

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