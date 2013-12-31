نشطاء وموظفون وطلاب يتظاهرون لإقالة رئيس جامعة بورسعيد الإخوانى

نظم منذ قليل العشرات من الموظفين والطلاب بجامعة بورسعيد ونشطاء سياسيين، وقفة احتجاجية أمام نادى الجامعة بمدينة بور فؤاد لإقالة الدكتور عماد يحيى عبد الجليل رئيس الجامعة والقيادى بجماعة الإخوان الإرهابية.

وأكد المتظاهرون لـ"اليوم السابع" أن طلاب الإخوان يتمتعون بحصانة من الدكتور عماد يحيى عبد الجليل القيادى بالجماعة "الإرهابية" الذى ترك لهم الحبل على الغارب على حد قولهم ليصنعوا ما يفعلون من تظاهرات داخل محراب علم تحولت جدرانه إلى لوحات لشعارات "رابعة العدوية" وسباب وقذف واتهامات وتحريض ضد الجيش والشرطة دون أن يحرك ساكنا أو يتخذ إجراء قانونيا حيالهم.

ومن جهة أخرى ندد الموظفون بسياسة التعنت التى ينتهجها رئيس الجامعة الإخوانى تجاه الموظفين والطلاب بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للأنشطة الطلابية.

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