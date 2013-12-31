القبض على 16 من مثيرى الشغب بجامعة الزقازيق

تمكنت قوات أمن الشرقية من السيطرة على اشتباكات بين طلاب تنظيم الإخوان وعدد من الطلاب المستقلين داخل جامعة الزقازيق بعد إطلاق الغاز المسيل للدموع عليهم وتفريقهم، وتم خلالها ضبط 16 طالبا من مثيرى الشغب الذين قاموا بإطلاق الشماريخ وتبادل الرشق بالحجارة، والتى أسفرت عن تحطيم 3 سيارات لأعضاء هيئة التدريس خلال الاشتباكات، وأصيب طالبان باختناقات جراء استنشاق الغاز.

وانتشرت قوات الأمن تحت قيادة اللواء سامح كيلانى مدير أمن الشرقية وقيادات الشرطة.

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