بالصور:أناقة عارضة الأزياء البرازيلية Alessandra Ambrosio

عرفت Alessandra Ambrosio كواحدة من أشهر عارضات الأزياء في العالم، وعلى الرغم من تألقها في عروض "فيكتوريا سيكريت"، إلا أنها أيقونة من أيقونات الموضة أيضاً، وبما أنها أم لطفلين تحتاج Alessandra إلى ارتداء الأزياء اليومية المريحة لتؤدي مهامها اليومية كأم.

تعتمد عارضتنا الأنيقة الإطلالات البسيطة بالجينز غالباً، وتختاره بألوان مختلفة، منها: الأحمر، والرمادي، والوردي، لتحافظ على تجدد إطلالاتها على الدوام، كما تختار بعض الفساتين القصيرة لتحصل على لوك ناعم ومختلف.

في إطلالاتها على السجادة الحمراء، تختار Alessandra Ambrosio الفساتين الناعمة والمميزة، لتكون محط الأنظار في كل ظهور لها، حيث كانت إطلالتها بفستان أصفر براق من تصميم ايلي صعب واحدة من الإطلالات التي علقت بذاكرتنا، وكذلك إطلالتها بفستان فضي طويل من "Cavalli" على السجادة الحمراء من مهرجان "كان" السينمائي، ولكن يبدو أن اللون الأبيض هو المفضل لديها، إذ شوهدت متألقة بفساتين بيضاء جميلة في عدة مناسبات.

شاهدي إطلالات عارضة الأزياء البرازيلية Alessandra Ambrosio المتنوعة على السجادة الحمراء وفي إطلالاتها اليومية.

سيعجبك أيضاً: