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وزير الاستثمار:إنهاء أزمة "المصرية -الكويتية"علي أرض "العياط" في يناير.

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وزير الاستثمار:إنهاء أزمة "المصرية -الكويتية"علي أرض "العياط" في يناير. وزير الاستثمار:إنهاء أزمة "المصرية -الكويتية"علي أرض "العياط" في يناير.

كتب : محمود الجمل : الثلاثاء 31-12-2013 13:19

أكد أسامة صالح وزير الاستثمار،علي أن لجنة تسوية المنازعات ستنهي الخلاف مع الشركة المصرية الكويتية حول أرض العياط خلال شهر يناير .

وأضاف "صالح" علي هامش مشاركته فى احتفالية تأسيس الجمعية المصرية الأحد الماضي بحضور أكثرمن 100 رجل أعمال ومستثمر مصري وسعودي.

واوضح "صالح" أن الهيئة الاجراءات النهائية لحسم الخلاف مع الشركة للنزاع علي الـ 26 الف فدان التى تم تخصيصها عام 2008 بمنطقة ارض العياط بمحافظة الجيزة والتي تقدرحجم استثمارات المشروع بـ 100 مليار جنيه بعد تحويل نشاط الاراضى من زراعى الى عقارى

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