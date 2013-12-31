وزير التجارة : بورسعيد اغراقت الاسواق بالاطارات المهربة

كتب : جهاد الطويل منذ 40 دقيقة

قال منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية "للوطن" بان الوزارة تدرس حاليا اعادة النظر فى فرض رسم الاغراق على الاطارات المستوردةوالسبب فى ذلك يرجع إلى ان القرار الخاص بفرض رسوم إغراق على واردات الإطارات من الصين من جميع موانئ مصر باستثناء المنطقة الحرة ببورسعيد والذى تم السماح لها بدخول تلك المنتجات بدون رسوم اغراق

ادت الى زيادةالتهريب حيث يحتل منياء بورسعيد المرتبة الاولى فى التهريب.

وهو ما كشفة محمد بركة من كبار مستوردى اطارات السيارات عن وجود اطارات صنية مهربة فى السوق المصرى بكميات كبيرة على الرغم من فرض رسم اغراق على استيرادها بنسبة 200% على اطارات الملاكى ونصف النقل وعلى النقل لافتاالى ان ميناء بورسعيد يحتل المرتبة الاولى فى التهريب

وقال بركة ان مصر تستورد اطارات السيارات من كوريا واليابان واندونسيا واوربا كاسواق بديلة للصين

وفى سياق متصل طالب بركة باعادة النظر فى قرار الاغراق لعدم تلبية الانتاج المحلى لاحتياجات الاستهلاك

يشار الى ان مصر كانت تستورد من الصين 30% من احتاجاتهاحققت أسعار إطارات سيارات النقل الثقيل انخفاضًا ملحوظًا فى السوق المحلى خلال الفترة الأخيرة بنسب وصلت إلى 30٪ بسبب ارتفاع نسب تهريب الإطارات

وقال أحمد بيومى وكيل إطارات هانكوك-مصر: ان هناك وتكدس بالمخازن لدى المستوردين للماركات العالمية المتعارف عليها بخلاف الصينى مثل الكورى والاندونيسى وغيرها فى مجال إطارات سيارات النقل والسبب فى ذلك يرجع إلى القرار الخاص بفرض رسوم إغراق على واردات الإطارات من الصين من جميع موانئ مصر باستثناء المنطقة الحرة ببورسعيد الذى تم السماح لها مؤخرًا بدخول تلك المنتجات بدون رسوم اغراق

وأشار إلى أن ذلك الاستثناء جعل هناك فروقات فى أسعار الإطارات التى يسدد عليها رسوم اغراق تتراوح ما بين 35٪ إلى 65٪ على حسب مقاسات إطارات النقل الثقيل بينما نفس أنواع الإطارات تدخل من الصين دون سداد أى رسوم عن طريق بورسعيد

وأوضح أن وجود فروق فى الأسعار أدى إلى تكدس مخازن المستوردين للإطارات من الصين من موانئ أخرى أو المستوردة من أنواع أخرى من الإطارات نتيجة غياب المنافسة العادلة فى الأسواق مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى انخفاض الأسعار بنسبة حوالى 30٪ وهى تمثل خسارة لهؤلاء المستوردين إضافة إلى زيادة عمليات التهريب ودخول الإطارات بدون رقابة حتى وصل معدل التهريب إلى ما بين 70٪ من حجم المتداول فى الأسواق ويتراوح سعر زوج إطارات النقل الثقيل ما بين 4 آلاف جنيه إلى 6 آلاف جنيه على حسب الأنواع والمقاسات.