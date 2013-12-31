صحيفة: برشلونة يتوصل لاتفاق لضم الحارس تير شتيجن

مدريد، (إفي): كشف تقرير إخباري اليوم الثلاثاء أن نادي برشلونة توصل لاتفاق لضم الألماني مارك اندريه تير شتيجن حارس مرمى بروسيا مونشنجلادباخ، ليبدأ اللعب في صفوفه اعتبارا من الموسم الكروي المقبل.

وأشارت صحيفة (سبورت) الإسبانية على موقعها الإلكتروني إلى أن برشلونة توصل لاتفاق بالفعل مع شتيجن وناديه الحالي، ويتعين عليه الآن تحديد الموعد الذي سيتم فيه الإعلان عن هذه الصفقة.

وأوضحت الصحيفة أن شتيجن من المنتظر أن يصبح بديلا للحارس الأول للفريق الكتالوني فيكتور فالديس، بعد تيقن الجميع من استحالة استمراره بعد انتهاء الموسم الجاري.

كما أضافت أن برشلونة أنهى كافة تفاصيل الاتفاق للتعاقد مع شتيجن، مبينة أن المقابل المادي لضمه بلغ حوالي عشرة ملايين يورو ولم يتبق الآن سوى موعد إعلان البرسا عن الصفقة وهو أمر يعتمد على رغبة فالديس في الرحيل.

وتقول الصحيفة إن تألق شتيجن خلال الفترة الماضية دفع الكثير من الأندية للتهافت على ضمه من بينها أرسنال الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي، ولكن برشلونة هو من نجح في الحصول على خدماته بنهاية المطاف.

يذكر أن تير شتيجن ولد عام 1992 وكان مرتبطا بعقد مع بروسيا مونشنجلادباخ الألماني حتى عام 2015.