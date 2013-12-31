محافظ الأقصر يلغي قرارًا سابقًا بإخلاء بازارات وادي الملكات بسبب حالة الركود السياحي

كتب : محمد عبد اللطيف الصغير منذ 45 دقيقة

ألغى اللواء طارق سعد الدين، محافظ الأقصر، القرار رقم 4757 لسنة 2013، الذي ينص على إخلاء بازارات منطقة وادي الملكات الأثرية بالبر الغربي وإعادة طرحها في مزاد علني مرة أخرى.

وأشاد بكري عبد الجليل، نقيب العاملين بالبازارات السياحية بالأقصر، بموقف المحافظ، مشيرًا إلى أنه راعى الظروف الصعبة التي يمر بها أصحاب هذه البازارات في ظل حالة التراجع السياحي المستمرة منذ 3 سنوات.

كانت حالة من الغضب الشديد سادت بين مستأجري البازارات السياحية بمنطقة وادي الملكات الأثرية غرب الأقصر بسبب قرار محافظ الأقصر بإعادة طرح بازاراتهم في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر الجاري.