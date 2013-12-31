أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط -
حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

محافظ الأقصر يلغي قرارًا سابقًا بإخلاء بازارات وادي الملكات بسبب حالة الركود السياحي

Google+ Print
محافظ الأقصر يلغي قرارًا سابقًا بإخلاء بازارات وادي الملكات بسبب حالة الركود السياحي محافظ الأقصر يلغي قرارًا سابقًا بإخلاء بازارات وادي الملكات بسبب حالة الركود السياحي

كتب : محمد عبد اللطيف الصغير منذ 45 دقيقة

ألغى اللواء طارق سعد الدين، محافظ الأقصر، القرار رقم 4757 لسنة 2013، الذي ينص على إخلاء بازارات منطقة وادي الملكات الأثرية بالبر الغربي وإعادة طرحها في مزاد علني مرة أخرى.

وأشاد بكري عبد الجليل، نقيب العاملين بالبازارات السياحية بالأقصر، بموقف المحافظ، مشيرًا إلى أنه راعى الظروف الصعبة التي يمر بها أصحاب هذه البازارات في ظل حالة التراجع السياحي المستمرة منذ 3 سنوات.

كانت حالة من الغضب الشديد سادت بين مستأجري البازارات السياحية بمنطقة وادي الملكات الأثرية غرب الأقصر بسبب قرار محافظ الأقصر بإعادة طرح بازاراتهم في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر الجاري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة

8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط

8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط