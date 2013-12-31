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سعودى يحاول قتل مذيعة رفضت الرد عليه فى «تويتر»

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سعودى يحاول قتل مذيعة رفضت الرد عليه فى «تويتر» سعودى يحاول قتل مذيعة رفضت الرد عليه فى «تويتر»

كتب : الوطن الثلاثاء 31-12-2013 11:28

سيطرت الجهات الأمنية مساء أمس الأول على «مسلح» أطلق النار إلى جوار المكتب الإقليمى لقناتَى «العربية» و«MBC» فى الرياض. كان المسلح، الذى يحمل مسدساً، يبحث عن مذيعة «mbc fm» غادة العلى، التى تقدم برنامج «تو النهار»، والتى تجاهلت الرد عليه فى حسابها فى «تويتر». وقالت المذيعة لجريدة «السبق»: «الحمد لله أنا بخير، كنت أقدم أحد برامج الإذاعة، وفجأة لاحظت موظفاً يغلق الأبواب، واستفسرت؛ فأجابونى بأنه لا توجد أى مشكلة، وبعد نهاية البرنامج أُبلغت بأنه تمت السيطرة على شخص مسلح كان يبحث عنى قاصداً قتلى».

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