رئيس تليفزيون النوبة: قررنا التحدث عن أنفسنا بعد سنوات التهميش

كتب : أ ش أ الثلاثاء 31-12-2013 12:12

أكد نادر نعيم رئيس تليفزيون النوبة - المقرر إطلاقه خلال الأيام القادمة على القمر الصناعي "نايل سات" - أن الهدف الرئيسي من هذه القناة هو تعريف المصريين والعالم أجمع بتاريخ بلاد النوبة، وذلك بعد سنوات عديدة من تهميش النوبيين على أيدى الأنظمة الحاكمة السابقة.

وقال نعيم إن القناة تبث من خلال شركة شوارع مصر للانتاج الإعلامي، وهي شركة مساهمة مصرية، مشيرا إلى أنه من المقرر إطلاق القناة عقب الانتهاء من إجراءات الاكتتاب على أسهم القناة بين النوبيين.

وأضاف أن القناة ستركز على هدفين أساسيين، هما الكشف عن التاريخ الحقيقي لبلاد النوبة، ومستقبل وتنمية النوبة، وتم تخصيص مكتب للقناة في العاصمة البريطانية "لندن"، ومكتبين في محافظتي الإسماعيلية وأسوان، وجاري تخصيص باقي المكاتب في كافة المحافظات، وبعض العواصم العربية والأوروبية.

ولفت إلى أن العمل في القناة لا يتقصر على أبناء النوبة فقط، بل هي متاحة للجميع، موضحا أن التفكير في إنشاء قناة خاصة بالنوبة جاء بعد استبعاد النوبة من خريطة الإعلام المصري، ولذلك قرر النوبيون التحدث عن أنفسهم، لكونهم أصحاب حضارة تمتد للأسرة السابعة من الفراعنة.