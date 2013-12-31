عمال «وبريات سمنود» يهددون بقطع السكك الحديدية.. و«سانتا مورا» تواصل الإضراب

«وبريات سمنود»: الحكومة تدفعنا لارتكاب جرائم فى حق المجتمع والسجن أهون من وضعنا الحالى

كتب : أحمد محمد الثلاثاء 31-12-2013 11:42

هدد مهران فراج مهران، رئيس اللجنة النقابية لعمال «وبريات سمنود»، بقطع السكك الحديدية، وشل حركة مرور السيارات، حال استمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم.

وناشد «مهران»، فى تصريحات لـ«الوطن»، الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، التدخل لصرف رواتب الشهور الـ5 الماضية، وإنقاذ 1500 عامل بأسرهم من الضياع، وإعادة تشغيل الشركة، محذراً من ثورة عمالية، ومن أن غضب العمال سيدفعهم إلى ارتكاب جرائم فى حق المجتمع، تُعطل عجلة الإنتاج، فى ظل تجاهل الحكومة لهم حتى أصبح السجن أهون عليهم من وضعهم الحالى، حسب قوله.

من جهة أخرى، قال سيد سعدالدين، أحد القيادات العمالية بشركة الحديد والصلب بحلوان، إن عمال الشركة سينظمون وقفة احتجاجية أمام وزارة الصناعة، غداً، للمطالبة بإقالة المهندس محمد سعد، رئيس مجلس إدارة الشركة، موضحاً أن هذا المطلب كان من أهم مطالب العمال، وأنهم لن يتنازلوا عنه، خصوصاً أن رئيس الشركة هو من تسبب فى خسائرها نتيجة سياسات الإدارة الخاطئة.

من جانبه استنكر جمال عبدالمولى، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالحديد والصلب، دعوات المطالبة بإقالة رئيس مجلس إدارة الحديد والصلب، لافتاً إلى أن القائمين عليها يسعون لتحقيق مصالح ومكاسب شخصية، وهم عمال إما منقولون أو موقوفون عن العمل بسبب اتهامات موجهة إليهم يجرى التحقيق فيها، ووقفتهم مزايدة على قضية عمال الشركة بعدما استقرت أوضاعهم وصُرفت أرباحهم. مضيفاً: «لا يملك أحد أن يقيل رئيس مجلس إدارة الشركة، لأن ذلك شأن الجمعية العمومية للشركة القابضة وحدها».

من جهة أخرى، وصل عمال شركة «سانتا مورا» إضرابهم عن العمل للأسبوع الرابع على التوالى، مهددين بخطوات تصعيدية فى حالة استمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم، المتمثلة فى عودة العمال المفصولين، وإلغاء النقل التعسفى، وصرف جميع البدلات المتأخرة، وتخصيص نسبة لهم من الأرباح، وزيادة رواتبهم وتحسين أوضاعهم الصحية، والتأمين عليهم بالأجر الفعلى وليس الوهمى، والتحقيق فى الاستقالات المقدمة لمدير شئون العاملين بالشركة.

وقال يوحنا زكريا، رئيس اللجنة النقابية المستقلة لعمال «سانتا مورا»، إنهم نظموا عدة وقفات الفترة الماضية أمام دار القضاء العالى ومجلس الوزراء دون أدنى استجابة لمطالبهم، مؤكداً أن العمال بصدد اتخاذ خطوات تصعيدية حال تجاهل مطالبهم.

وأضاف رئيس اللجنة النقابية المستقلة، إن رئيس المباحث الجنائية فى العاشر من رمضان تدخّل لحل المشكلة، لكنه لم يستطع إقناع رئيس مجلس إدارة الشركة بتنفيذ مطالب العمال.