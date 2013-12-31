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مصرع وإصابة 10 عمال فى حادث انقلاب سيارتهم بترعة النعناعية بالمنوفية

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مصرع وإصابة 10 عمال فى حادث انقلاب سيارتهم بترعة النعناعية بالمنوفية مصرع وإصابة 10 عمال فى حادث انقلاب سيارتهم بترعة النعناعية بالمنوفية

تلقى اللواء سعيد ابو حمد مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد محمد السخاوى رئيس مباحث أشمون يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة بداخلها 10 عمال لإحدى الشركات بمدينة العبور داخل ترعة النعناعية بمنطقة قنطرة النعناعية ووجود مصابين ومتوفيين.

وعلى الفور إنتلقت قوات الشرطة بقيادة الملازم أول محمد فاروق معاون المباحث لمكان الواقعة وتبين له إنقلاب سيارة ميكروباص رقم ” م وا 6453″ داخل الترعة ومصرع كل من دولت أحمد فتحى على 62 سنة ربة منزل ومصطفى الجنيدى عبد الحليم الجنيدى 18 سنة طالب مقمين قرية سمادون دائرة المركز وإصابة كل من حسام على بهاء الدين 30 سائق و أشرف معوض 49 سنة ورمضان فهمي 35 سنة ووليد محمد 37سنة و أحمد مبروك 34 سنة  وعصام عبد النبى 33 ومحمد محمد فريد 32 سنة وعبد الحليم الجنيدى 28 سنة جميعهم من العاملين بشركة ” بيديانسن” لانتاج المراتب بمدينة العبور.

وبالتحرى وبالبحث تبين أن سيارة نصف نقل اصطدمت بيهم وتسببت فى إنقلاب سيارتهم فى الترعة وفرت هاربة وتم التصريح بدفن الجثتين ونقل جميع المصابين لمستشفى أشمون العام بإصابات مختلفة وتم تحرير محضر بالواقعة 9 أحوال أشمون وكلفت أجهزة البحث الجنائى بضبط السيارة نصف النقل وتولت النيابة التحقيقات.

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