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ضبط هارب من تنفيذ ثلاثة أحكام ببورسعيد

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ضبط هارب من تنفيذ ثلاثة أحكام ببورسعيد ضبط هارب من تنفيذ ثلاثة أحكام ببورسعيد

صورة ارشيفية

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الجنوب من ضبط المحكوم عليه الهارب  وليد سعيد عبد الحميد الجيار ـــ 33 سنه ـ مقيم حدائق القبة القاهرة والهارب من التنفيذ علية فى القضايا الآتية :  القضية رقم 4866 جنايات قسم أول شبرا  القاهرة لسنة 2008 – والمحكوم فيها بالسجن ثلاث سنوات وكفالة عشرة آلاف جنيه بتهمة (حيازة مخدرات) والقضية رقم 352 جنايات الساحل لسنة 2007 – والمحكوم فيها بالسجن سنة بتهمة (حيازة مخدرات )  والقضية رقم 17500 جنايات المعادى لسنة 2010 – والمحكوم فيها بالسجن ثلاث سنوات بتهمة ( حيازة مخدرات) .

يأتي ذلك فى إطار الإجراءات التى تقوم بها مديرية الامن لتمشيط الطرق والمدقات وتشديد الرقابة بالأكمنة الخارجية وفحص المشتبة فيهم المترددين على المدينة، تم عمل الإجراءات القانونية للمتهم و إحالته للنيابة العامة.

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