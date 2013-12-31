ضبط هارب من تنفيذ ثلاثة أحكام ببورسعيد

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الجنوب من ضبط المحكوم عليه الهارب وليد سعيد عبد الحميد الجيار ـــ 33 سنه ـ مقيم حدائق القبة القاهرة والهارب من التنفيذ علية فى القضايا الآتية : القضية رقم 4866 جنايات قسم أول شبرا القاهرة لسنة 2008 – والمحكوم فيها بالسجن ثلاث سنوات وكفالة عشرة آلاف جنيه بتهمة (حيازة مخدرات) والقضية رقم 352 جنايات الساحل لسنة 2007 – والمحكوم فيها بالسجن سنة بتهمة (حيازة مخدرات ) والقضية رقم 17500 جنايات المعادى لسنة 2010 – والمحكوم فيها بالسجن ثلاث سنوات بتهمة ( حيازة مخدرات) .

يأتي ذلك فى إطار الإجراءات التى تقوم بها مديرية الامن لتمشيط الطرق والمدقات وتشديد الرقابة بالأكمنة الخارجية وفحص المشتبة فيهم المترددين على المدينة، تم عمل الإجراءات القانونية للمتهم و إحالته للنيابة العامة.