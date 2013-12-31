استقالة بهاء الدين خيرى من رئاسة الجامعة المصرية اليابانية

تقدم الدكتور أحمد بهاء الدين خيرى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا باستقالته لرئيس مجلس الأمناء الدكتور يسرى الجمل، وفق ما تقتضيه لوائح الجامعة، لقبولها من قبل مجلس أمناء الجامعة.

فيما يجرى استكمال الإجراءات الخاصة بقبول الاستقالة، والبدء فى فتح باب الترشح لاختيار الرئيس الجديد، وفق لوائح مجلس الأمناء، حيث يتم الإعلان عن خلو منصب رئيس الجامعة وفتح باب التقدم لمنصب الرئيس الجديد للجامعة، والبدء فى إجراءات اختيار أفضل المتقدمين المستوفيين لشروط هذا المنصب أكاديميا، وعلميا، وإداريا من خلال مجلس أمناء الجامعة.

وطبقا للوائح مجلس أمناء الجامعة تولى– النائب الأول لرئيس الجامعة -الدكتور أحمد أبو إسماعيل، مهام رئيس الجامعة بصفة مؤقتة، لحين تعيين الرئيس الجديد للجامعة، ومن المستهدف البدء فى هذه الإجراءات فى أقرب فرصة، وذلك لعرض وإقرار ما تم إنجازه فى هذا الصدد، قبل حلول موعد انعقاد الدورة التاسعة لمجلس أمناء الجامعة المقرر عقدها فى بداية مارس المقبل.

يأتى ذلك، فيما تشهد الجامعة استعدادات هامة للبدء فى إجراءات المرحلة الثانية من مشروع إنشائها بالشراكة مع الجانب اليابانى، حيث تمت مراسم التوقيع على محضر مناقشات المرحلة الثانية لاستكمال الجامعة بوزارة التعليم العالى، طبقا لالتزامات الجانبين تجاه المرحلة الثانية للجامعة لخمسة أعوام تمتد من 2013 حتى 2018، وهى المرحلة التى من المتوقع أن تشهد افتتاح مرحلة البكالوريوس، اعتبارًا من العام الدراسى 2016/2017 عقب الانتهاء من إنشاء المقر الدائم للجامعة.

جدير بالإشارة، أن مجلس الأمناء هو الجهة القائمة بشئون الجامعة، وفق ما جاء فى الاتفاقية الثنائية المنشئة للجامعة، والموقعة بين حكومتى مصر واليابان، حيث يتكون من خمسة عشر عضوا، نصفهم من مصر، والنصف الآخر من اليابان، ومن بينهم ثلاثة أعضاء ممثلين عن وزارات التعليم العالى، والتعاون الدولى، والخارجية المصرية.

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