«التعليم» تتحفظ على 87 مدرسة إخوانية

«أبوالنصر»: لجنة من «الوزراء» ستفحص 87 مدرسة أخرى لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها

كتب : توفيق شعبان منذ 51 دقيقة

قال الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم: إن الوزارة تسلمت قائمة بمدارس قيادات جماعة الإخوان «الإرهابية» والبالغ عددها نحو 87 مدرسة من وزارة العدل، وإنها بدأت بالفعل تنفيذ قرار وضعها تحت الإشراف المالى والإدارى، لأنها لم تعمل على إزالة مخالفاتها خلال المهلة القانونية التى منحتها الوزارة، بعد أن تم إنذارها 15 يوماً كإنذار أول، ثم 15 يوماً أخرى كإنذار ثانٍ، حسب القانون.

وأضاف «أبوالنصر»، فى تصريحات لـ«الوطن» أن اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء ستفحص خلال الأيام القليلة المقبلة نحو 87 مدرسة أخرى، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، مشيراً إلى أن «التعليم» جهة تنفيذية لقرارات «العدل»، وأنه خاطب 16 محافظة لترشيح موجه مالى وآخر إدارى لكل مدرسة من مدارس قيادات «الإخوان» التى تم وضعها تحت الإشراف المالى والإدارى فى محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، والفيوم، والشرقية، وأسيوط، وبنى سويف، وسوهاج، والغربية، والدقهلية، والبحيرة، ودمياط، وكفر الشيخ، والمنوفية، وأسيوط.

ونوه الوزير إلى أنه سيعزل مديرى المدارس «الإخوان» فقط، وسيُبقى على المديرين غير المنتمين إلى الجماعة، وأنه سيتم إجراء تحريات أمنية على الترشيحات التى سيتم التوافق عليها لمنصبى الموجه المالى والإدارى لمدارس قيادات الجماعة، لافتاً إلى أنه «لا يوجد قانون فى نصوص التعليم يمنحنا حق إغلاق هذه المدارس»، لكنه يسعى إلى «تنظيم العمل داخل تلك المدارس، وتقديم محتوى عالى الجودة، حفاظاً على مستقبل الطلاب». وأشار «أبوالنصر» إلى أنه عقب وضع المدارس المخالفة تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة، سيتم تشكيل لجنة لإدارة كل مدرسة على حدة، بحيث تضم كل لجنة 7 أعضاء، بينهم عضو مالى وآخر إدارى وثالث قانونى، إلى جانب 3 من أولياء الأمور، بالإضافة إلى مدير المدرسة، على أن يكون رئيس مجلس الإدارة من بينهم.

وحصلت «الوطن» على القائمة الأولية لمدارس الإخوان، التى أعدتها وزارة العدل وأرسلتها إلى «التعليم» للبدء فى تنفيذ قرار بوضعها تحت الإشراف المالى والإدارى. وتضم القائمة 24 مدرسة فى القاهرة منها «الرضوان» بالحى السابع فى مدينة نصر، و«المساعى الحميدة» بالعبور، و«المنارة للغات» بمدينة نصر، و«جنى دان الدولية» بالقطامية، و«الواحة» و«المنارة» و«المقطم الدولية للغات» بالمقطم، و«الأمجاد الخاصة» بالشروق، و«العلياء الإسلامية الخاصة» بالمعادى، والآمال الخاصة» بدار السلام، و«بداية للغات» و«الحياة للغات» بالتجمع الخامس، و«البشائر» بالمعادى الجديدة، و«الهدى» بحدائق حلوان، و«الخليفة» و«منارة الفاروق» و«الأندلس الخاصة» بالقاهرة الجديدة، و«القائد الخاصة» بالوايلى، و«أمجاد الخاصة» بالبساتين، و«صرح» بالمعادى، و«عبير الإسلام» بشرق مدينة نصر، ومدرسة «نور» بالبساتين، و«الخلفاء الراشدين» بالبساتين، و«أبوزهرة الإسلامية» بحى النزهة.

كما تضم القائمة 10 مدارس بالجيزة، وهى «طلائع المستقبل» بالدقى، و«الأصدقاء» بالهرم و«الفضل الحديثة» فى فيصل، و«زهراء الأندلس» بشارع حسن النجار، و«دار حنان» فى بولاق الدكرور، و«دار حنان» بشارع العشرين - فيصل، و«فضل للغات» بالعمرانية، و«الزهراء الخاصة» بالحوامدية، و«منابع العلوم والتربية» فى منشأة القناطر، ومدرسة «العلا جاردن» بالمنيب.

وفى الإسكندرية 4 مدارس هى «زهراء المدينة» و«المدينة المنورة» أجيال» بحى المنتزه و«الجزيرة» بالدخيلة، بالإضافة إلى مدرستين بالدقهلية هما مدارس «الهدى والنور» بالمنصورة و«البشائر» فى بلقاس.

وفى الشرقية 4 مدارس، هى «فاطمة الزهراء» بفاقوس و«المصرية الإنجليزية» بالزقازيق و«ههيا الثانوية» فى ههيا و«أنوار الحرمين» بالزقازيق.

أما فى المنوفية فتضم القائمة 4 مدارس هى «الشروق الخاصة» فى بركة السبع و«السرايا» بشبين الكوم و«رياض الصالحين» بمركز الشهداء و«التربية الإسلامية» بشبين الكوم.

وفى الغربية 7 مدارس هى «الجيل المسلم الابتدائى» و«الجيل المسلم بنات» و«الجيل المسلم بنين» فى طنطا و«الجيل المسلم» بالمحلة، و«الجيل المسلم» بكفر الزيات، و«الفردوس الإسلامية» فى قطور.