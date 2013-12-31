قطاعات مجتمعية: دعوة محمد بن راشد تعبر عن دواخلنا

لبت قطاعات واسعة من المواطنين والمقيمين دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في تحويل يوم الرابع من يناير الى حملة تقدير وشكر الى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" تحمل اسم "شكرا خليفة" متلقفين دعوة سموه لشكر من اعطى الامارات وما زال من وقته وجهده معبرين عن تقديرهم دور صاحب السمو رئيس الدولة في رفعة الوطن وخدمة الانسانية، مؤكدين أنها تعبر عما في دواخلهم من حب ووفاء لرجل العطاء.

وقال يوسف البحر محام اماراتي تابعنا باعتزاز حديث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حيث حملت دعوته تعبيرا عما في داخلنا من محبة وتقدير للجهود العظيمة التي يبذلها رئيس الدولة حفظه الله.

وقالت هبة محمد، موجهة خدمة اجتماعية في منطقة الشارقة التعليمية، ان مكارم قائد الوطن كثيرة ومتعددة نقل من خلالها الدولة إلى مصاف الدول المتقدمة. وأكد عمرو الشامي مدير علاقات عامة في شركة هيدرا العقارية أن الشيخ خليفة حفظه الله يستحق كل الثناء والشكر فهو من يقدم كل الدعم ويعطي الدافع القوي للعمل والبناء. وقال رامي هيكل موظف اداري في مدرسة الشعلة إن دعوة الشكر ستسمح لهم بالتعبير عن مشاعر التقدير التي يكتنزها ابناء الشعب والمقيمون لهذا القائد المعطاء.