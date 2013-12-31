إضراب «الأطباء» غداً و«الرباط» تنصح بالصبر

وزيرة الصحة: الزيادات أول يناير

كتب : طارق عبدالعزيز ومؤمن الكامل منذ 57 دقيقة

يبدأ الأطباء تنفيذ إضراب جزئى تصاعدى، غدا، بجميع المستشفيات والهيئات التابعة لوزارة الصحة، الذى قررته الجمعية العمومية للأطباء المنعقدة فى 6 ديسمبر الجارى على أن يبدأ الإضراب بمعدل بطىء وهو يوم واحد فى الأسبوع، 1 ثم 8 يناير، احتجاجا على عدم اعتماد كادر العاملين بالمهن الطبية، واستبداله بمشروع حوافز يستهدف إقرار زيادات فى رواتب العاملين بالمنظومة الصحية. وأشار بروتوكول إدارة الإضراب الموقع باسم الدكتورة منى مينا، أمين عام نقابة الأطباء، إلى أن الإضراب لا يسرى على كل الخدمات الطبية العاجلة والملحة بكافة أنواعها، وأنه جرى إخطار وزارة الداخلية بخصوص الوقفات التى تنظم صباح يوم الإضراب أمام المستشفيات. من جهتها، قالت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، إن توقيت إضراب الأطباء المقرر بدؤه غدا، غير مناسب للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد. وطالبت وزيرة الصحة جميع الأطباء والعاملين بالمنظومة الصحية بالصبر على البدء فى تحقيق الزيادة المنتظرة فى الأجور والتى ستصرف ابتداء من راتب شهر يناير المقبل، مؤكدة أن وزارة الصحة تمتلك خططا بديلة لتوفير الخدمة الطبية للمرضى دون تأثرهم بالإضراب.