تفجيران بخط أنابيب النفط في جنوب اليمن

كتب : رويترز منذ 18 دقيقة

فجر مسلحون قبليون فجر اليوم أنبوب نقل النفط الخام في منطقة الصعيد بمحافظة شبوة جنوب شرق اليمن، وقالت مصادر محلية وسكان إن الأنبوب الذي يمتد من حقل عياد النفطي إلى خزانات النشيمة على بحر العرب تعرض للتفجير، مما تسبب في اندلاع النيران وتصاعد ألسنة اللهب التي أمكن رؤيتها على بعد عدة كيلومترات وتوقف ضخ الخام في الأنبوب.

وأضافت المصادر أن تفجيرا ثانيا وقع بنفس الأنبوب في منطقة جردان بالقرب من حقول عياذ النفطية، وكان مسلحون قبليون فجروا الأسبوع الماضي أنبوب نقل النفط الخام في منطقة عسيلان بمحافظة شبوة والواصل إلى مصفاة صافر بمحافظة مأرب.

وتعرض أنبوب النفط في منطقة عسيلان لسلسلة تفجيرات خلال الشهر الماضي، مما كبد الاقتصاد اليمني خسائر فادحة، وفي شبوة خمسة قطاعات إنتاجية للنفط الخام تضخ قرابة 15 ألف برميل يوميا.

وتشهد محافظة شبوة النفطية كغيرها من محافظات الجنوب أعمال شغب وعنف منذ انطلاق "الهبة الشعبية" في 20 ديسمبر، والتي دعا لها تحالف قبائل حضرموت عقب مقتل زعيم قبيلة الحموم كبرى قبائل حضرموت الشيخ سعد بن حبريش، ويعتمد اليمن على صادرات النفط الخام في تمويل 70% من الإنفاق العام.