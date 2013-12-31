بالفيديو.. جرافيك يوضح أضرار التدخين المدمرة للإنسان بتقنية "3D"

كشفت مؤسسة الصحة العامة الإنجليزية عن فيديو جرافيك جديد بتقنية "3D" يوضح أضرار التدخين على جسم الإنسان، وذلك ضمن الحملة الدعائية الجديدة المناهضة للتدخين، والتى أطلقتها مؤخراً؛ لتشجيع الناس على تخليص أنفسهم من عبودية السيجارة، عن طريق توضيح دورة حياة السموم الناجمة عن التدخين داخل الجسم، وقصدت هذا الموعد بالذات، نظراً لأن الكثير من المدخنين يفكرون جدياً فى الإقلاع عن التدخين مع بداية العام الجديد.

ويوضح الفيديو المسار الذى يسلكه دخان السجائر منذ أن يدخل عبر فم الإنسان حتى يصل إلى داخل رئتيه، وتنتقل عقب ذلك المواد السامة المحمل بها وخاصة الزرنيخ والسيانيد إلى الدم الذى يتسخ بها، ثم ينتقل مباشرة عبر الأوعية الدموية إلى القلب، ومن ثم إلى المخ، ويتسبب فى حدوث تلف ودمار طوال مسيرته الطويلة، ويرفع خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتة الدماغية والإصابة بالخرف.

وتشير الحملة الإنجليزية أن كل مدخن يجب أن يدرك تلوث دمه بالمواد السامة الخطيرة مع مرة يدخن فيها السيجارة، وتظل تدور داخل جسمه كله خلال ثوانى معدودة، وتتكرر هذه العملية مئات المرات، لتسبب أضراراً صحية كبيرة على أغلب أعضاء الجسم، لافتة أن الإنسان إذا تخيل واستشعر هذه الأضرار بشكل عملى من خلال مشاهدة الفيديو قد يتوقف فوراً عن التدخين، وخاصة أنه يرفع فرص الوفاة المبكرة بنسبة 50%.

وبدا واضحاً من خلال الفيديو صورة الدم المتلوث بالمواد السامة، ذى اللون الغامق، وعبوره عبر الأوعية الدموية الصغيرة ليصل إلى جميع أجزاء المخ بالإضافة إلى مختلف أعضاء الجسم.

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