الحصاد الفني:النجوم في فخ المشاكل والشائعات والمحاكم

حفل عام 2013 بالكثير من المشاكل الفنية التي وصل بعضها إلى ساحات المحاكم، وبالشائعات التي طالت العديد من النجوم، بالإضافة للأزمات الصحية التي ألمّت ببعض الفنانين. وفسخ الملحن السعودي خالد العليان عقد الشراكة بينه وبين مؤسسة صديقه ورفيق دربه الفنان فايز المالكي للإنتاج الفني. ووصل الخلاف بين النجمة غادة عبدالرازق ومخرج مسلسلها الرمضاني الأخير «حكاية حياة» المخرج محمد سامي إلى القضاء. وتسبّب حساب منسوب للنجم السعودي عبدالله السدحان هاجم التلفزيون لعدم صرف مستحقاته عن مسلسله الأخير «هذا حنا» من خلال عدة تغريدات عبر «تويتر»، في مشكلة بينه وبين رئيس التلفزيون السعودي عبدالرحمن الهزاع، فيما ظهرت إعلامياً تصريحات نارية من السدحان ضد رفيق دربه الفنان ناصر القصبي لم يحجّم تأثيرها وينفيها إلا زيارة القصبي للسدحان في المستشفى خلال أزمة مرضه التي حالت دون وجوده بشكل مكثف في مسلسله رمضان الماضي. وتردد وجود خلاف بين الفنانتين ميس حمدان وسيرين عبد النور اللتين اشتركتا في بطولة مسلسل «لعبة الموت». وذات الأمر تكرر مع الفنانتين مروى ودوللي شاهين على خلفية بطولتهما لفيلم «تتح» للنجم محمد سعد. وأيضاً خلافات حدثت بين الفنانتين علا غانم وآيتن عامر حول ترتيب اسميهما على تيتر مسلسل «الزوجة الثانية». وكان الأفيش بطل المشكلة التي وقعت بين الفنانة غادة عادل والفنان أحمد حلمي لعدم وجودها على أفيش فيلمهما «على جثتي». وكذلك خلاف الفنانة شكران مرتجى مع صنّاع مسلسل «بقعة ضوء 6» لعدم وجود اسمها في التتر. تمّ القبض على الفنانة دينا الشربيني بتهمة تعاطي المخدرات، وكذلك الفنان أحمد عزمي، فيما تمّ القبض على الفنانة انتصار وهي في حالة سكر مع ثلاثة فنانين كويتيين خلال قيادتها سيارتها أثناء ساعات حظر التجوال في القاهرة، وألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على الفنان محمد رمضان وبحوزته سلاح ناري. وكانت الصور المثيرة التي التقطت للفنان أحمد زاهر مع الفنانة نجلاء بدر سبباً للكثير من الشائعات التي ربطت بينهما عاطفياً وزوّجتهما بل وأكدت خلاف زاهر وزوجته ووصلت لتطليقهما. وخرجت شائعات بالجملة في عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول مرض ووفاة عدد من الفنانين الكبار، وعلى رأسهم الزعيم عادل إمام، وجورج وسوف، وصباح، وفنان العرب محمد عبده، وراغب علامة، وعباس النوري، ومحمود عبدالعزيز، ويسرا، وفيفي عبده، والمطرب السعودي عزازي، وحسن حسني، وأحمد راتب، وصلاح عبدالله.

ترددت شائعة زواج الفنانة قمر سراً من النجم مصطفى شعبان وأنها حملت منه، وهو ما نفاه الفنان لاحقاً. وفي المقابل، خرجت الكثير من الشائعات حول طلاق عدد من الفنانين، حيث أشيع انفصال المطرب محمد حماقي عن زوجته وهو ما نفاه لاحقاً، وأيضاً شائعة طلاق الفنانة ليلى علوي التي كذّبتها فيما بعد، والشائعة المعتادة طلاق الفنانين أحمد حلمي ومنى زكي.

كما ظهرت أسماء المطربين كنجوم في عالم الصحافة والشائعات الفنية، حيث تعرّض المطرب حسين الجسمي لشائعة زواجه ولوحظ نشاطه الفني الكبير في الحفلات. وانتشر خبر اعتزال المطرب عاصي الحلاني. وأشيع تقديم الفنانين شيرين عبد الوهاب وماجد المهندس أغنية «دويتو» بعنوان «قول يا صاحبي» من كلمات رياض عزيز وألحان صلاح الشرنوبي، ولكن الفنانين نفيا الخبر.

وربطت الشائعات المطربة نجوى كرم بعلاقة حب بل وزواج متوقع مع علي جابر زميلها في لجنة تحكيم برنامج Arabs Got Talent، ربما بسبب صورة خاصة تجمعها بعلي نشرتها نجوى عبر حسابها الخاص على «تويتر»، وظلت على مدار الحلقتين الأخيرتين من البرنامج تحاول نفي تلك الشائعة.

وانتشرت أخبار عن خلاف بين الفنان عمرو دياب والفنان حمادة هلال في كواليس حفل زفاف شقيقة هلال الذي أحياه الهضبة. وزواج المطرب راشد الماجد. وأيضاً اعتزال الفنان خالد عبدالرحمن.

وأخذ الخلاف والتصريحات النارية والاتهامات المتبادلة بين الفنانين أحلام وراغب علامة مساحة كبيرة من الحضور الإعلامي هذا العام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبالطبع خلال حلقات البرنامج الذي جمعهما وهو «آراب إيدول» بل والبرامج الأخرى التي استضافت النجمين لاحقاً.

وتردد وجود خلاف بين المخرج الكويتي يعقوب المهنا وفنان العرب محمد عبده حول «الكليب» الذي أخرجه له «وحدة بوحدة»، وتعرض لانتقادات شديدة لما تضمنه من مشاهد قيل إنها غير لائقة. فيما تعرض محمد عبده هذا العام للكثير من الشائعات سواء التي أكدت اعتزاله الفن أو التي أعلنت وفاته.

وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى حدوث مشكلة بين النجم عمرو دياب وشركة «روتانا» بسبب تسريب عدد من أغنيات ألبومه الجديد «الليلة» قبل طرحه في الأسواق.

وأشيع عن الفنان كاظم الساهر الكثير من الأخبار ومنها زواجه واعتزاله الفن وأيضاً خبر وفاة عمر ابنه. وتردد انتقال الفنانة نوال الكويتية وزوجها الملحن مشعل العروج إلى العيش في تركيا. وتعرضت الفنانة شيرين عبد الوهاب لموقف محرج من الجمهور خلال إحيائها حفلاً في مدينة تطوان المغربية. وأشيع وجود خلاف بين النجمتين هيفاء وهبي وإليسا إثر استفتاء عن النجمة الأكثر تأثيراً على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». كما أشيع وجود خلاف بين الفنانين ماجد المهندس وإليسا على خلفية إحيائهما حفلاً مشتركا في دبي. وتردد وجود خلاف بين الفنانتين كارول سماحة وإليسا في كواليس برنامجهما «إكس فاكتور». كما وصلت الخلافات الشديدة بين الفنانين إيمان البحر درويش ومصطفى كامل على مقعد نقيب الموسيقيين إلى ساحات المحاكم.

وانتشرت شائعة حمل الفنانة نانسي عجرم بطفلها الثالث، وهو ما نفته نانسي لـ «سيدتي»، مؤكدة أنها لا تخطط للحمل والإنجاب في الوقت الحالي، بسبب ارتباطاتها الفنيّة. وظهرت أخبار حول حدوث خلاف بين الفنانة باسكال مشعلاني والمخرج جو بو عيد مخرج «كليب» أغنيتها «أحلام البنات» على خلفية تدخل باسكال في عمل المخرج. ودارت الأحاديث في 2013 حول خلاف وقع بين الفنان وائل جسار والفنانة ميريام فارس إثر تصريحات الأول عن ضرورة احتشام ملابس ميريام، فيما تسببت تصريحات جسار كذلك في إثارة شائعة عن خلافه مع الفنانة إليسا. ونال الفنان الشاب محمد عساف شهرة واسعة بعد فوزه بلقب برنامج «آراب آيدول» هذا العام. وأجرى نجم الكوميديا السعودية يوسف الجراح عملية جراحية في أحد مستشفيات العاصمة الرياض هذا العام، كما عاد من رحلة علاج خارج المملكة تكللت بالنجاح مؤخراً، ومرّ الفنان أحمد راتب بأزمة صحية، وكذلك الفنان صلاح عبدالله والفنان طلعت زكريا.

وتعرّض الفنان السعودي عبدالمحسن النمر والمخرج سمير عارف لحادث سير خلال تصويرهما مسلسل في السعودية، ولكنهما نجيا بأعجوبة. وتبرع نجم الكوميديا السعودية الفنان فايز المالكي بحسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، والذي يقارب متابعوه من رقم 2 مليون شخص، لصالح الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام «إنسان». وتمّ إيقاف عرض الفيلم السعودي «هيفاء» على مسرح مركز الملك فهد الثقافي بقرية المفتاحة في أبها بعد تجمع عدد من المحتسبين أمام مقر العروض للمطالبة بإيقافه بحجة الاختلاط

عالم الطرب

رغم أن الإنتاج الفني للألبومات الغنائية في 2013 كان قليلاً؛ نتيجة الظروف التي تعيشها العديد من الدول العربية وخاصة مصر ولبنان وسوريا، وانحسار مبيعات سوق الكاسيت بسبب تسريب الألبومات وتحميلها عبر الإنترنت، إلا أن الإنتاج الإعلامي من الشائعات والأخبار والخلافات كان هو الأكثر هذا العام. وقدم عدد من نجوم الغناء العربي ألبومات جديدة في 2013، ومنهم: النجم عمرو دياب وفنان العرب محمد عبده وجنات ورامي صبري وماجد المهندس وتامر حسني وعبدالمجيد عبدالله وعاصي الحلاني، وسط غياب لأسماء بارزة مثل شيرين عبدالوهاب وكاظم الساهر وغيرهم.

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