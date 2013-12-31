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مقتل 4 جنود في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة بجنوب اليمن

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مقتل 4 جنود في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة بجنوب اليمن مقتل 4 جنود في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة بجنوب اليمن

أفادت تقارير محلية يمنية بأن 4 جنود قتلوا جراء انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري أمام مبنى إدارة أمن عدن جنوب اليمن.

وأكد مصدر أمني لموقع «عدن أون لاين» أن 4 جنود قتلوا في الانفجار وأصيب آخرون.

وأوضح المصدر أن سيارة يقودها انتحاري انفجرت، فجر الثلاثاء، في البوابة الرئيسية لإدارة أمن عدن ، مشيرا إلى أن الحادثة تحمل بصمات تنظيم القاعدة.

أضاف المصدر أن قوات الأمن تمكنت من إحباط سيارة أخرى قبل انفجارها وعليها انتحاريان من القاعدة.

في ذات السياق ، انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من مبنى محافظة عدن ألقاها مسلحون مجهولون، وأعقبها إطلاق نار كثيف من قبل حراسة المبنى.

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