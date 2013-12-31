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الحكومة تدرس مد التسجيل فى «كروت البنزين والسولار» إلى فبراير المقبل

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الحكومة تدرس مد التسجيل فى «كروت البنزين والسولار» إلى فبراير المقبل الحكومة تدرس مد التسجيل فى «كروت البنزين والسولار» إلى فبراير المقبل

كتب : شادى أحمد منذ 7 دقائق

كشف مصدر بهيئة البترول أن مجلس الوزراء يدرس مد فترة تسجيل الكروت الذكية الخاصة بالبنزين والسولار إلى نهاية فبراير المقبل تلبية لمطالب المواطنين الراغبين فى تسجيل بياناتهم لدخول منظومة الكروت الذكية، وذلك بسبب انتهاء عدد كبير من رخص القيادة الخاصة بالمواطنين، وجارٍ الترتيب مع إدارات المرور لتيسير إجراءات التجديد. وأوضح المصدر فى تصريحات لـ«الوطن» أن مجلس الوزراء اعترض على عدد المسجلين لدعم الطاقة، وهو ما ينذر بأزمات بين المواطنين قبل تنفيذ المرحلة الثانية من الكروت الذكية فى مارس، حيث طالبت «البترول» بتكثيف حملات التوعية لمشروع الكروت الذكية وأهمية التسجيل للحصول على دعم الطاقة لمساعدة على توفير الاعتمادات المالية لمستحقى الدعم. وأشار إلى أن هيئة البترول تخاطب الإمارات والسعودية والكويت حالياً لاستيراد 5.3 مليون طن بنزين، بقيمة 6 مليارات دولار خلال العام الجديد لسد احتياجات السوق المحلية من الوقود، ومحاصرة واحتواء أزمات الوقود بمحطات بمختلف المحافظات. وبلغ عدد المواطنين الذين سجلوا سياراتهم فى الموقع الإلكترونى للحصول على الكارت الذكى 2.700 مليون مواطن بنسبة لا تتخطى 40% من إجمالى مستحقى الدعم 6.3 مليون سيارة تستحق الدعم طبقاً لآخر إحصائيات إدارة المرور.

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