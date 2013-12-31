"الأطباء" تنظم ورشة عمل لمناقشة وصياغة حلول لمشاكل الزمالة المصرية

قرر مجلس النقابة العامة للأطباء، عقد ورشة عمل للأطباء المتضررين من اختبار تقييمى للأطباء المتقدمين للالتحاق بالزمالة.

ودعت النقابة أعضاءها المتقدمين للالتحاق بالزمالة، أصحاب المشكلة والمسئولين عن الورشة، لمناقشة المشكلة ووضع حلول عملية لها.

وشكلت النقابة لجنة للإشراف على التجهيز للورشة، بعضوية أسامة عبد الحى، وكيل النقابة، وضياء عبد الحميد، مقرر اللجنة العلمية، وأحمد شوشة، مقرر لجنة الشكاوى، ومحسن عزام، مقرر لجنة الشباب، وعضوى مجلس النقابة العامة، أحمد البارة وعمرو الشورى.

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