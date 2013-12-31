أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط -
حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الأطباء" تنظم ورشة عمل لمناقشة وصياغة حلول لمشاكل الزمالة المصرية

Google+ Print
"الأطباء" تنظم ورشة عمل لمناقشة وصياغة حلول لمشاكل الزمالة المصرية "الأطباء" تنظم ورشة عمل لمناقشة وصياغة حلول لمشاكل الزمالة المصرية

قرر مجلس النقابة العامة للأطباء، عقد ورشة عمل للأطباء المتضررين من اختبار تقييمى للأطباء المتقدمين للالتحاق بالزمالة.

ودعت النقابة أعضاءها المتقدمين للالتحاق بالزمالة، أصحاب المشكلة والمسئولين عن الورشة، لمناقشة المشكلة ووضع حلول عملية لها.

وشكلت النقابة لجنة للإشراف على التجهيز للورشة، بعضوية أسامة عبد الحى، وكيل النقابة، وضياء عبد الحميد، مقرر اللجنة العلمية، وأحمد شوشة، مقرر لجنة الشكاوى، ومحسن عزام، مقرر لجنة الشباب، وعضوى مجلس النقابة العامة، أحمد البارة وعمرو الشورى.

موضوعات متعلقة..

"العربى للبيئة" ينظم ورشة عمل لشباب الإعلاميين عن المرأة

رئيس جامعة الأزهر: التجديد لشعيب أمينا عاما للجامعة

ننشر تقرير غرفه عمليات المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية

تخصيص جائزة مجموعة "شورى" لأفضل بحث فى بساتين الفاكهة بجامعة القاهرة

وزير الإسكان يستجيب لمطالب أهالى سوهاج بعمل أنفاق للمشاة

وزير الآثار: آثارنا ليست للإيجار أو البيع

بالصور.. رئيس جامعة عين شمس يتفقد تطوير مبان وملاعب

خبراء بالطاقة النووية يطالبون بسرعة بدء تنفيذ المشروع النووى
>اقرأ أيضا..

ثروت الخرباوى: "بيت المقدس" و"كتائب الفرقان" فرعان لجماعة الإخوان

"استقلال المهندسين": المجلس الإخوانى صرف معاشات لقتلى رابعة والنهضة

ابن خلدون: نجل "أردوغان" يقود منظمات تركية لدعم الإخوان بمصر

2013 عام انهيار الإخوان وصعود النور.. الجماعة سيطرت على البلاد فى النصف الأول من العام وعادت للسجن بأمر الشعب فى الثانى.. والحزب السلفى تلاعب به نظام مرسى بمنتصف العام وشارك فى إسقاطه فى الثانى

سعد الدين الهلالى: سجود الشكر بغير طهارة أو استقبال للقبلة

بالفيديو.. "كايرودار" داخل منزل ريا وسكينة بالإسكندرية

بالفيديو..طالبات «إخوان» بالأزهر تهتفن: «يا أوسخ اسم فى الوجود»

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين»

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين»

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات

بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه