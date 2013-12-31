انتهاء محادثات إنهاء النزاعات المتصاعدة في أيرلندا الشمالية دون التوصل لاتفاق

انتهت جولة المحادثات الرامية الى إنهاء النزاعات المتصاعدة فى أيرلندا الشمالية دون التوصل الى اتفاق.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بى بى سى” اليوم الثلاثاء عن مبعوث السلام الأمريكى ريتشارد هاس، الذى تم دعوته للمساعدة فى حل النزاعات العالقة، قوله إنه لم يتم التوصل الى اتفاق الا ان تقدما ملحوظا قد احرز فيما يتعلق بالنزاعات العالقة المتعلقة بالأعلام، والمواكب، والتعامل مع الصراع فى أيرلندا الشمالية.

وتعد هذه القضايا الثلاث اختبارا لعملية السلام التى بدأت منذ عقدين داخل أيرلندا الشمالية بهدف تحقيق المصالحة بين طائفة البروتستانت الموالية لبريطانيا وطائفة الكاثوليك الموالين لأيرلندا بعد عقود من الصراع الدموى بينهما.

أ ش أ