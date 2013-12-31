الاتحاد الأفريقى يهدد بفرض عقوبات على المحرضين على العنف بجنوب السودان

هدد الاتحاد الأفريقى بفرض عقوبات على من يحرض على العنف فى جنوب السودان ويعرقل الجهود الدولية للتفاوض على إنهاء القتال المستمر منذ أسبوعين.

وقال مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقى فى ساعة متأخرة من مساء الاثنين، إن المجلس "يبدى نيته لاتخاذ الإجراءات الملائمة بما فى ذلك فرض عقوبات تستهدف كل هؤلاء الذين يحرضون على العنف.. ويواصلون الأعمال العدائية ويقوضون الحوار الشامل المتصور."

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