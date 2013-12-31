"العليا للانتخابات" تجتمع لوضع الترتيبات النهائية للاستفتاء.. وتحدد 352 لجنة عامة على 27 محافظة

كتب : كتب احمد ربيع منذ 5 دقائق

تعقد اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب، اليوم، اجتماعا هاما لوضع أخر الترتيبات الخاصة بالإشراف على استفتاء الدستور المقرر إجراؤه يومي 14 و 15 يناير المقبل.

وقال المستشار مدحت إدريس عضو الأمانة العامة للجنة، إن الاجتماع سيناقش كيفية تقدم الصحفيين والإعلاميين والمراسلين الأجانب للحصول على تصريحات لتغطية الاستفتاء على الدستور، ودخولهم اللجان الفرعية أثناء التصويت والفرز.

وأضاف إدريس، أنه سيتم خلال عملية الاستفتاء على الدستور، الاستعانة بجهاز كارد ريدر"قارىء البيانات" في عدد من لجان محافظة القاهرة على سبيل التجربة، موضحًا أنه سيتم تغذية الجهاز ببيانات الناخبين في اللجنة، بحيث يقوم الجهاز خلال تمرير بطاقة الرقم القومي الخاصة بالناخب أمامه، بإعطاء أحد 3 خيارات وهي إما الإفادة بأن للناخب حق التصويت أمام اللجنة، أو بأنه سبق للناخب التصويت بالفعل، أو أن ذلك الناخب غير مسجل باللجنة، موضحا أن الجهاز مدون به كافة بيانات الناخب الخاصة بالرقم بالقومي الخاص به، بما في ذلك "بصمة الإبهام" الخاصة بالناخب والمسجلة بمصلحة الأحوال المدنية.

كانت اللجنة العليا قد أصدرت قرارا مساء أمس بتحديد مقار اللجان العامة الانتخابية للاستفتاء على مشروع الدستور، على مستوى جميع مديريات الأمن بالمحافظات، والبالغ تعدادها 352 لجنة انتخابية عامة موزعة على 27 محافظة.

ووفقا لقرار اللجنة فإن كل لجنة عامة، سيرأسها قاض بدرجة "رئيس استئناف" يعاونه عدد من أعضاء الهيئات القضائية، حيث يتولى الإشراف على اللجان الفرعية التابعة له، وستقوم كل لجنة عامة بتجميع النتائج الواردة إليها من اللجان الفرعية التابعة لها، لتقوم بحصرها وإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات.