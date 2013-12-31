«شكراً خليفة» تظهر توافق قيادة الوطن

ثمن مواطنون ومواطنات في أم القيوين الإنجازات التي تحققت للإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، رافعين أسمى آيات التهاني إلى القيادة الحكيمة للدولة بمناسبة ذكرى تولي صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مقاليد الحكم في الإمارة، مشيدين ومثمنين إطلاق سموه حملة «شكراً خليفة»، مبينين في الوقت ذاته ان ذلك يظهر مدى التوافق والود والحب المتبادل بين القيادة الرشيدة للوطن.

وأن صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، يستحق ان يشكر لما قدمه في الجانب الإنساني من خلال المبادرات الإنسانية التي يطلقها من وقت لآخر والتي كان آخرها حملة «قلوبنا مع أهل الشام» والتي جاءت من اجل توفير المساعدات للاجئين السوريين. وأوضحوا ان الإنجازات العملاقة التي تحققت في مختلف المجالات الاقتصادية والعمرانية والحضارية والإنسانية، جعلت الإمارات في مصاف أرقى دول العالم تحضراً وتمدناً.

التحام القيادة

ويقول المحامي ناصر أحمد العصيبة إن حملة «شكراً خليفة» والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تثبت مدى التحام القيادة الرشيدة وتوافقها والود والحب المتبادل بينهم، إضافة إلى الولاء للوطن، لافتا إلى أن سموه دائما ما يطلق الحملات التي من شأنها أن تعلي من قيم الوطن والمواطنة وتزيد من عرى التلاحم الوطني الأمر الذي يجعل الشعب يلتف حول قيادته، مبينا في الوقت ذاته أن مكارم ومبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، لا تعد ولا تحصى ويعجز الإنسان عن تصنيفها أو الرد عليها، فهي شملت المواطنين والمقيمين.

عمل إنساني

ويقول أحمد علي من أم القيوين إن صاحب السمو رئيس الدولة، اطلق العديد من المبادرات الإنسانية والتي تصب في صالح انسان الإمارات، منها المساكن التي شيدت وتم توزيعها على الأرامل والمطلقات والأيتام والمحتاجين من الأسر ذات الدخل المحدود، لافتا إلى أن إطلاق صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حملة «شكراً خليفة» جاءت وفاء لسموه نتيجة لما قدمه من خير وعمل انساني تخطى حدود الوطن الى خارجه وتمثل في مد يد العون الى الشعوب المنكوبة دون منة أو انتظار لرد الجميل الأمر الذي رفع من شأن الإمارات وسط المحافل الدولة واصبح يشار اليها، كما أصبحت نموذجا يحتذى في العمل الخيري والإنساني.

عناية واهتمام

وأضاف أن السنوات الماضية من عمر حكومة صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وتوليه مقاليد الحكم في دبي لمسنا فيها حرصه الشديد على العناية والاهتمام بشؤون الوطن والمواطنين، وضرب لنا المثل الأعلى في الإخلاص في العمل والوفاء للوطن والحكمة في معالجة الأمور والصبر على الشدائد والمحن والإصرار على تحقيق الطموحات والأهداف، لافتا إلى أن سموه يهدي لنا في كل يوم نموذجاً حياً في اهتمام الراعي بالرعية في صورة حضارية مشرقة نفخر بها.

دعم المواطنين

ويقول جاسم فايز من أم القيوين إن مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة الإنسانية شملت كافة الإمارات، ولعل أبرزها مستشفى الشيخ خليفة الجديد في أم القيوين والذي يقدم خدماته لكافة المناطق، اضافة الى دعم المواطنين بالمواد التموينية التي كانت توزع عن طريق بلديات الدولة، الأمر الذي خفف العبء عن أصحاب الدخول المحدودة، كما تهدف مبادرات سموه لتشييد المساكن والمباني للمواطنين خاصة فئة الشباب والتي تتلمس احتياجاتهم في كافة القطاعات وخاصة توفير المسكن والكهرباء والماء والطرق، الأمر الذي من شأنه أن يوفر الحياة الكريمة لهم ولأسرهم ما يدفعهم للاستغناء عن البنوك ومن ثم الوقوع في براثن الديون التي تنهكهم.

كما أنها تمثل طموحات وتطلعات كبيرة نحو تحقيق المزيد من التنمية الشاملة والتي تصب في مصلحة المواطنين، لافتا الى أن ما ننعم به من أمن واستقرار وازدهار ورخاء قل نظيره، سواء ذلك الدعم المستمر والرعاية الكريمة التي تلقاها مختلف شرائح المجتمع ومؤسساته العامة والخاصة من القيادة الرشيدة تحت مظلة تستند إلى سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان .

مبادرات ذكية

وتقول عائشة راشد ليتيم رئيس مجلس سيدات أعمال أم القيوين وعضو مجلس إدارة غرفة وصناعة أم القيوين، إن صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يطلق المبادرات الذكية التي من شأنها أن تزيد من عرى التلاحم بين القيادة والشعب، لافتة إلى أن الحملة التي اطلقها سموه «شكراً خليفة» جاءت نابعة من صدق وإحساس تجاه المبادرات الإنسانية التي نادى بها صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وتجاه ذلك القلب الرحيم الذي امتدت أياديه البيضاء بالخير والعطاء المتزايد الى المحتاجين داخل الدولة وخارجها.

مبينة ان تلك المبادرات وفرت مستوى عالياً من الرخاء والرفاهية والعيش الكريم للمواطنين وذلك من خلال الارتقاء بنظم التعليم والرعاية الصحية والتركيز على التنمية المجتمعية وتطوير الخدمات الحكومية بما يعزز مكانة الدولة عالمياً ووضعها في مصاف الدول المتقدمة، موضحة أن صالة الشيخ خليفة للأفراح في أم القيوين، ستدعم فئة الشباب المقبلين على الزواج وتشجعهم على ذلك من خلال الخدمات التي تقدمها لهم بدلا من الإيجار أو اقامة مناسبة الزواج في قاعات الفنادق التي تتطلب أموالا كثيرة.

مبادرات عظيمة

قال المحامي ناصر العصيبة إن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، الداخلية والخارجية كثيرة، فهو صاحب المبادرات العظيمة التي تصب دائما في خدمة شرائح في المجتمعات العربية والإسلامية وفي المجتمعات الأخرى العالمية، إضافة إلى أن سموه قد اطلق العديد من المبادرات التي تصب في صالح الشعوب المنكوبة، لافتا إلى أن ما تقدمه الإمارات من الأعمال الخيرية والإنسانية يسع الجميع في كل دول العالم بدون تفرقة في الجنس والدين وذلك بتوجيهات مباشرة من سموه ما جعل الإمارات دولة المبادرات الخيرية والإنسانية على مستوى العالم، وان آخرها المبادرة التي تحت شعار «قلوبنا مع أهل الشام» والتي وجدت مردودا طيبا من كل المواطنين والمقيمين.