فعاليات أبوظبي: خليفة قائد عظيم ومبادراته الإنسانية عطاء لا ينضب

تفاعل مواطنون ومقيمون في أبوظبي مع حملة "شكراً خليفة" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم في إمارة دبي، مؤكدين أنها تعد بمثابة شهادة تقدير وعرفان من جموع الشعب الإماراتي والمقيمين على أرض هذا الوطن المعطاء لقائد عظيم أضحى نموذجاً متفرداً للعمل الإنساني في كافة المحافل.

واكدوا أن المبادرات الإنسانية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على المستوى المحلي والعربي والعالمي، هي نهر عطاء لا ينضب واياديه البيضاء تمتد لتشمل جموع المحتاجين والمعوزين في شتى بقاع المعمورة مشيرين الى أن التفاعل الشعبي مع الحملة يأتي تأكيداً على مشاعر الفخر والاعتزاز والمحبة التي يكنها المواطنون تجاه والدهم وقائدهم صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، وكذلك المقيمون على أرض هذا الوطن المعطاء الذي يشعرون بكل الفخر بأن يقيمون في وطن قائده "خليفة"، ويكنون أسمى معاني التقدير والإعزاز لقائد عظيم ووطن شامخ.

تلاحم القيادة

وقال سالم جمعان موظف بوزارة العمل ان مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تؤكد على تلاحم القيادة الرشيدة لدولتنا الفتية والوفاء والعرفان والتقدير من قبل سموه الى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القائد الذي تولى مسيرة البناء والتنمية والتطور في الدولة عقب رحيل مؤسس الدولة وباني نهضتها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه حيث عمل سموه على تحمل المسؤولية وسخر امكانيات الدولة المادية والبشرية في استكمال المسيرة حتى وصلت الدولة الى مصاف الدول المتقدمة وفاقت بعضها بفضل الفكر المستنير الذي يقود به سموه الدولة وحرصه على توفير كافة مقومات الحياة الكريمة للجميع من مواطنين ومقيمين على أرض الدولة لذا فانه ليس بمستغرب ان يخصص نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم في امارة دبي الشكر لرئيس الدولة بمبادرة سامية تحمل اسم "شكرا خليفة" وقبلها اطلاق اسم رئيس الدولة على اول قمر صناعي عربي بايد اماراتية والذي دشنه سموه امس الاول في مبادرة جديدة ترفع اسم وسمعة الدولة عاليا في المحافل الدولية وفي مجال الفضاء الذي ظل مقتصرا على الدول الكبرى فقط.

قائد ملهم

وعبر الدكتور سعيد عبد الله من الطب الوقائي في أبوظبي عن امتنانه وشكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" على كل ما قدمه لابناء شعبه والمقيمين على ارض الوطن، داعيا المولى العلي القدير أن يديم على سموه موفور الصحة وطول العمر مشيرا الى أن الله من علينا بقائد ملهم اسعد شعبه وحقق لهم طموحاتهم وآمالهم في العيش الرغيد والحياة الكريمة. وقال سيف حمد المنصوري لا أجد الكلمات التي تستطيع أن تعبر بحق عن مدى حبي واعتزازي بالقائد العظيم الشيخ خليفة الذي سخر حياته وضحى براحته في سبيل راحة أبنائه المواطنين. اقول شكرا خليفة ستبقى في قلب كل مواطن وكل مواطنة. ستبقى رمزا للعطاء وايقونة للكرم على مر الزمان.

حكمة قيادتنا

وقالت الدكتورة أحلام الحوسني رئيس قسم التسجيل والترخيص في المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي اتقدم بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" الذي أعلى من شأن الدولة وجعلها رمزا للحرية والعدالة ونموذجا يحتذى به على مستوى العالم في مجال التقدم والرقي والتحضر، مؤكدة ان دولة الإمارات ستظل قوية أبية ورمزا للسلام بفضل قيادتها الحكيمة وسياستها السلمية وسيبقى علم بلادي مرفرفا في السماء رمزا للعزة والكرامة، وسيعلو ويرتفع بحكمة قيادتنا الرشيدة وبالفيض الهائل من الحب والتقدير لدولتنا وقيادتنا وعلى رأسها الشيخ خليفة بن زايد.

وقالت أم سيف إن دولة الامارات تقدمت واصبحت تنافس الدول الكبرى في كل المجالات، وكل المؤشرات والمقاييس والمعدلات العالمية تؤكد ذلك، ويرجع الفضل في ذلك إلى الله جل وعلا ثم إلى قائدنا الشيخ خليفة الذي نراه كل يوم يقدم مبادرات ومنحاً لا حصر لها من أجل اسعاد الشباب والشيوخ من أبناء وطنه بل إن اياديه البيضاء امتدت لتصل إلى الدول الاخرى لتمسح دمعة فقير او محروم وتسترجع الأمل والحياة للاجئين والمشردين.

إسعاد ورفاهية المواطنين

وتقدم حمد الشامسي موظف بوزارة العمل بعظيم الشكر والامتنان الى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" معربا عن سعادته بالمشاركة في هذه المبادرة الجديدة التي اطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بمناسبة ذكرى جلوس سموه الذي عودنا سموه في كل عام على تقديم الشكر والعرفان لفئة من ابناء المجتمع مشيرا الى ان مبادرة "شكرا خليفة" هي اقل ما نتوجه به نحن المواطنين الى هذا الرجل الذي كان همه وشغله الشاغل وما يزال المواطن وسعيه الدائم الى اسعاده والبحث عن رفاهية ابنائه المواطنين وانعكس ذلك في جعلهم اسعد شعوب العالم مشيرا الى ان كل توجيهات سموه منذ ان تولى مقاليد الحكم في البلاد تصب في هذا الاتجاه لذلك فانه نعم القائد الملهم الذي يضع مصلحة وطنه وابناء شعبه في قمة اولوياته.

مقومات الحياة الكريمة

وقال محمد سعيد المزروعي رجل اعمال إن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" لا يألو جهداً في توفير كافة مقومات الحياة الكريمة والعيش الرغد لأبنائه المواطنين، ومبادرات سموه لا تتوقف وتفي دوماً باحتياجات أبنائه ويحرص سموه دوماً على تلمس احتياجات أبنائه المواطنين ويبادر باتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبيتها، وكان آخرها مبادرة إنشاء 10 آلاف وحدة سكنية للمواطنين.

واضاف ان قيادة الدولة الرشيدة تؤكد يوماً بعد يوم التزامها تجاه أبنائها بتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم وتأمين الاستقرار الاجتماعي والأسري لهم، فهم دوماً على رأس أولوياتها في جميع خططها وبرامجها التنموية، ونحن أبناء الدولة نقول "شكراً خليفة" وندعو المولى عز وجل ان يديم علينا نعمة القيادة الرشيدة وأن يحفظ المولى عز وجل قائدنا العظيم، وأن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان ونقول لسموه شكرا لوالدنا وقائدنا ومصدر فخرنا واعتزازنا، فسموه لا يدخر جهداً في سبيل توفير كافة مقومات الحياة الكريمة لأبنائه المواطنين، بدءاً من تأمين مسكن ملائم، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، والحرص على تأمين رعاية صحية مثالية لجميع أبناء الدولة.

شكراً على ما قدمه سموه لمصر

وتوجه مجدي ابراهيم مصري ويعمل محاسب في الشركة الدولية للاجهزة الالكترونية بجزيل الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وجموع المصريين بالدولة لن ينسوا لسموه ولدولة الإمارات وشعبها الكريم والعظيم، ما قدموه لمصر في هذه المرحلة الحرجة التي تعيشها، فسموه كان حريصاً على دعمها بشتى الوسائل مشيرا الى اننا مع إقامتنا في الدولة التي تمتد لسنوات لم نجد إلا كل حب ورعاية واهتمام من قيادة الدولة الرشيدة، فنحن في وطننا الثاني، نشعر بالأمن والأمان، وبقيادة رشيدة تحرص على توفير كافة أوجه الحياة الكريمة لكافة المواطنين والمقيمين على أرض هذا الوطن المعطاء.

مبادرات إنسانية

وقالت إيمان عبد الفتاح "ربة بيت": شكراً لقائد عظيم على الدوام مصدر فخر وإعزاز وتقدير من كافة الشعوب العربية لمواقفه الانسانية النبيلة، فأيادي سموه البيضاء تمتد لتشمل المعوزين والمحتاجين في شتى بقاع المعمورة، وعلى الفور لا يتوانى في إصدار التوجيهات وإطلاق المبادرات التي تلبي احتياجات انسانية ملحة، فهذه الحملة العظيمة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، هي رسالة تقدير وشكر وعرفان من جموع المقيمين على أرض هذه الوطن المعطاء لقائد عظيم.

نموذج للعطاء

أكد احمد العقادي محاسب بشركة الناقلة للنقليات العامة بابوظبي أن جميع المقيمين على أرض هذا الوطن العظيم يتوجهون بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، فسموه نموذج متفرد للعطاء الانساني على مستوى العالم، واياديه البيضاء تمتد لتشمل المحتاجين والمعوزين في شتى بقاع المعمورة.

فلسموه منا كل التحية والحب والتقدير ونساند المبادرة التي اطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" تحت عنوان "شكرا خليفة" والتي جاءت من رجل المبادرات السامية وتؤكد على الانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة وتساهم في تعزيز المكتسبات والانجازات التي تحققت على ارض الوطن منذ باني ومؤسس نهضته المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، واضاف إن صاحب السمو رئيس الدولة نموذج متفرد للعطاء الإنساني، فمبادرات سموه العظيمة مستمرة ولا تتوقف وتلبي احتياجات المعوزين والمحتاجين في شتى بقاع المعمورة.