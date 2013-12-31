مصطفى الفقي: 30 يوينو أضرت ببعض المرشحين المحتملين للرئاسة مثل شفيق وصباحي

كتب : جهاد أحمد الثلاثاء 31-12-2013 00:41

قال الكاتب والمفكر السياسي مصطفى الفقي، إن عدم ترشح الفريق السيس للانتخابات الرئاسية القادمة سيجعل المشهد عبثيا للغاية، لأن الفريق السيسي هو الشخصية التي تتمتع بتأييد شعبي واسع، مشيرا إلى أن عدم نزول شخصية تتمتع بتوافق شعبي سيتيح الفرصة لعدد كبير من المرشحين قد يكون من بينهم مرشح خفي يعبر عن الإخوان ونظامهم، محذرا من حدوث غزل من قبل أحد المرشحين للفئة المؤيدة للإخوان وهي كتلة تصويتية مؤثرة ومنظمة.

وأضاف الفقي، خلال لقائه ببرنامج "سنوات الفرص الضائعة" على قناة "النهار"، أن الفريق أحمد شفيق كان عليه البقاء في مصر والصمود أمام محاولات سجنه، التي وصفها بالكيدية، لأن معظم القضايا التي اتهم فيها تفتقر للدلائل، والمواد التي تثبت إدانته، مثل قضية أرض الطيارين، مؤكدا أن بقاءه كان سيجعل موقفه أقوى مما هو عليه الآن، مؤكدا أن ثورة 30 يوينو أضرت ببعض المرشحين منهم الفريق شفيق وحمدين صباحي.