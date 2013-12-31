الحياة: ليس لنا علاقة بموقع "الحياة الآن" ولم نعلن عن حوار مع "السيسى"

نفى معتز صلاح الدين المتحدث الإعلامى لشبكة تليفزيون الحياة وجود أى علاقة بين ما يسمى "موقع الحياة الآن" أو صفحته على الفيس بوك، وبين قناة الحياة أو قناة الحياة الآن.

وأكد معتز صلاح الدين فى بيان ورد لـ"اليوم السابع" اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد ما يسمى "موقع الحياة الآن" وصفحته على الفيس بوك لحماية حقوق شبكة تليفزيون الحياة.

وأشار صلاح الدين أنه لم يصدر مطلقا أى بيان من قناة الحياة بشأن أية لقاءات مع الفريق أول "عبدالفتاح السيسى" على شاشة الحياة وأن موقع الحياة الآن المزيف وصفحته المزيفة على الفيس بوك وراء نشر هذا الخبر، مؤكدا أن المستشار القانونى للقناة سوف يتخذ اليوم الثلاثاء كافة الإجراءات القانونية ضد من يقفون وراء هذا الموقع المزيف وصفحته المزيفة على الفيس بوك، وسوف يقدم بلاغا رسميا إلى النائب العام لكشف الشخص أو الأشخاص الذين يحاولون الإساءة لقناة الحياة كما تحتفظ شبكة قنوات الحياة بكافة حقوقها القانونية تجاه من ينتحل صفة مزيفة منسوبة على غير الحقيقة لشبكة تلفزيون الحياة كما تناشد شبكة تلفزيون الحياة كافة وسائل الإعلام عدم نشر أية أخبار صادرة عن هذا الموقع المزيف وصفحته المزيفة ولا يعتد سوى بما يصدر عن المتحدث الإعلامى لشبكة قنوات الحياة.

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