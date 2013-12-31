ليتوانيا أصغر دول البلطيق تصبح الدولة الـ18 التى تستخدم عملة اليورو

أصبحت ليتوانيا - أصغر دول بحر البلطيق - مع مطلع العام الجديد 2014 الدولة الثامنة عشر من بين دول الاتحاد الأوروبى التى تستخدم العملة الأوروبية الموحدة "اليورو".

وتعد ليتوانيا، التى تقع على الشاطئ الشرقى لبحر البلطيق، الدولة الثامنة عشر التى تدخل منطقة اليورو بعد إسبانيا التى دخلت فى 2011، وتلحق بها لستوانى فى عام 2015، التى يصل تعداد سكانها 2.2 مليون نسمة.

وكانت ليتوانيا على رأس دول الاتحاد الأوروبى التى تتمتع بنمو اقتصادى بنسبة 5% فى الفترة من عامى 2011 – 2012، وسوف تحتفظ بهذا المركز فى 2013 – 2014 بعد زيادة فى إنتاجها القومى الخام بنسبة 4%، وتمثل ديون ليتوانى 40% من الإنتاج القومى الخام، أى نصف متوسط الديون الموجودة فى منطقة اليورو، وأن العجز العام الذى كان يمثل 2.1% فى عام 2012 أصبح 4.1% فى 2013، وسوف يصل إلى 1% فى 2014 طبقا لتوقعات الخبراء فى المفوضية الأوروبية.

وكانت ليتوانيا قد وضعت خطة للتقشف فى الفترة من عامى 2008 حتى 2009، وقد حصلت على مساعدة مالية من صندوق النقد الدولى والاتحاد الأوروبى والبنك الدولى تقدر بنحو 5.7 مليار يورو.

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