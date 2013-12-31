«كيري» يعتزم تقديم مشروع إطار لاتفاق الوضع النهائي للقضية الفلسطينية مطلع يناير

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، ماري هارف، أن وزير الخارجية، جون كيري، سيقدم خلال زيارته المقررة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، مطلع الشهر المقبل، مشروع إطار، يضم الخطوط العامة لاتفاق محتمل حول الوضع النهائي بين الجانبين.

وأضافت «هارف»، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أن «كيري» سيزور القدس ويلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كما سيلتقي الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في رام الله، وسيبحث مع الجانبين الإطار المقترح للمفاوضات، الذي سيكون بمثابة مبادئ توجيهية للتفاوض بشأن الوضع الدائم، ويشمل جميع القضايا الجوهرية.

يشار إلى أن مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين شهدت انقطاعًا لمدة 3 سنوات، واستؤنفت في يوليو الماضي، برعاية أمريكية، حيث تقرر متابعتها بشكل سري لمدة 9 أشهر، وتتصدر مسائل، مثل الحدود، والقدس، واللاجئين الفلسطينيين، والوحدات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية، قائمة القضايا التي تنتظر الحل، بموجب هذه المفاوضات.