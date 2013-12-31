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التيار الشعبي يعقد مؤتمرًا جماهيريًا بالإسماعيلية بعنوان “اقرأ دستورك”

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التيار الشعبي يعقد مؤتمرًا جماهيريًا بالإسماعيلية بعنوان “اقرأ دستورك” التيار الشعبي يعقد مؤتمرًا جماهيريًا بالإسماعيلية بعنوان “اقرأ دستورك”

 

عقد التيار الشعبي مؤتمرًا جماهيريا مساء أمس الإثنين بالاسماعسلسة، بعنوان “اقرأ دستورك”.

و قالت الدكتورة منال عمر مستشار الطب النفسي وعضو مجلس امناء التيار الشعبى انها لاول مرة تهتم بقراءة الدستور،  لأن بموجبه ستحدد واجبات وحقوق كل مواطن، على حد تعبيرها.

وأشارت منال عمر أثناء المؤتمر،  إلى دعم الدستو للحريات الرأي و الفكر وا لعقيدة، موضحة أن مميزات الدستور الجديد عديده ومنها تولى المرأة مناصب القضاء و حقوق التعليم والصحة ورعايه كبار السن والاطفال و ترسيخ مبدأ العداله الاجتماعيه والكرامه الانسانية.

 

حضر المؤتمر كل من الدكتورعمرو حلمى جراح الكبد و وزير الصحة الأسبق و منسق لجنة التسيير بالتيار الشعبى، والدكتورة منال عمر الطبيبة النفسية وعضو مجلس أمناء التيار، ومحمد عبد العزيز عضو لجنة الخمسين وعضو مجلس أمناء التيار بالاضافه الى عدد كبير من القيادات التنفيذيه والسياسيه بالمحافظه .
> يأتى المؤتمر استكمالا للحملة التى اطلقها التيار الشعبى لحث المواطنين على التصويت بنعم على الدستور.

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