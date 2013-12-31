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الالتزام بمواعيد تناول الأدوية يعجل بالشفاء

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الالتزام بمواعيد تناول الأدوية يعجل بالشفاء الالتزام بمواعيد تناول الأدوية يعجل بالشفاء

بعض العادات الخاطئة التى قد تبدو بسيطة، ولكنها قد تسبب مشكلات أو مضاعفات خطيرة فى المستقبل، ومن تلك العادات عدم تناول الدواء فى الوقت المحدد له.

حيث يقول الدكتور أحمد الجويلى صيدلى، ومنسق حملة "أنا صيدلى أنا فاهم شغلى"، إن الطبيب يحدد مواعيد تناول العلاج إتباعا لـ Half-life الخاصة بكل دواء, والتى تحدد مدة تواجده فعالا داخل الجسم.. ولذلك فإن تناول المضادات الحيوية فى المواعيد المناسبة, يحافظ على تأثيرها مستمرا, ومكافحا لسبب المرض, الذى يعانى منه المصاب, ويضمن الشفاء سريعا.

وأضاف الجويلى أن الجميع يعانون من النسيان، لذلك ينصح باستخدام "ضبط منبه الموبايل" والذى يعتبر من أفضل الوسائل لضمان تذكر الجرعات فى مواعيدها المحددة، ويجب على المريض – أو مقدمى الرعاية الصحية له - الالتزام بذلك, وخاصة فى تحديدا جرعات المضادات الحيوية المختلفة, أيا كانت طريقة تناولها، بالفم, أوبالحقن.. إلخ.

وأشار الجويلى لا يجب أن ننسى أن عند استخدام المضادات الحيوية كعلاج, يجب تناول "الكورس العلاجى" بالكامل, كما يحدد مدته الطبيب, حتى وإن زالت الأعراض المرضية بشكل مبدئى بعد تناول العلاج لفترة قصيرة، وذلك لضمان عدم عودتها مرة أخرى, بشكل أشد وأخطر .

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