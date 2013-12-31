تجاعيد البشرة لا ترتبط بسن وتعالج حسب الحالة

كلما تقدم العمر أصبح الجلد أنحف ويزداد جفاف الجلد، مما يسبب ترهل الجلد وظهور التجاعيد، أو قد يحدث هذا بسبب التعرض للشمس أو الماء الساخن كما يحدث مع وضع الأصابع فى اليد لفترات طويلة.

ويقول الدكتور عمرو النجارى استشارى طب التجميل بطب القاهرة، إن التجاعيد تسبب حالة من الخوف والقلق لدى السيدات، لأنها تخشى دخول مرحلة الشيخوخة، مضيفا إن ظهور التجاعيد وخاصة بمنطقة ليس له علاقة بالسن.

وأضاف إن هناك عدة عوامل ترتبط بظهور تجاعيد وعلى رأسها نوع الجلد، ولون البشرة، والمدة التى يتعرض لها الشخص للأشعة الشمس الضارة، بالإضافة إلى أن بعض المواد التجميلية الضارة قد تكون سبب فى إصابة الجلد بالتجاعيد، مضيفا إن أكثر الأسباب انتشار هو استخدام عضلات الوجه كثيرا.

وأشار عمرو يجب أن نستطيع تحديد سبب ظهور التجاعيد، وبدايتها، من خلال قياس مدى ظهور التجاعيد المتحركة، وتقدم السن، وهل وصلت إلى مرحلة الثبات static winkles، أو لا.

وأضاف إذا كانت تلك التجاعيد وصلت إلى مرحلة الثبات يتم التعامل معها من خلال حقن البوتوكس أو حقن الفيلرز، مضيفا أنه ومع التقدم العلمى تحتفى بنسبة 70% فى حالات التجاعيد الثابتة.

وأشار أما إذا كانت التجاعيد غير ثابتة فهناك عدة نصائح وخطوات يمكن إتباعها من خلالها تجفف تلك التجاعيد ومنها التقليل التعرض لأشعة الشمس، بجانب الحصول على نظارة شمس مناسبة، بالإضافة إلى ضرورة استخدام كريمات واقية من الشمس.

مضيفا أن الحصول على قسط وافر من الراحة يساعد على إفراز مادة الكورتيزول الذى يساعد على الحفاظ على نمو الجلد، بالإضافة إلى ضرورة الإقلاع عن التدخين، فكثير من الدراسات أثبتت إن التدخين يزيد من شيخوخة الجلد، مضيفا أنه يجب استخدام الكريمات المرطبة، ولكن يجب استشارة طبيب قبل استخدامها بالإضافة إلى ضرورة التأكد من جودة من تلك الكريمات.

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