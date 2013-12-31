فريق بالمستشفى الجامعى بقنا ينجح فى علاج سعودية عن طريق "اليزاروف"

نجح فريق طبى بقسم العظام بالمستشفى الجامعى بقنا, برئاسة الدكتور هشام الرفاعى رئيس قسم العظام بالمستشفى, فى علاج مريضة من دولة السعودية تبلغ من العمر 70عاما، كانت تعانى من كسر غير ملتئم بالساق اليسرى، مع وجود التهابات صديدية مزمنة وتسوس فى عظام الساق وجرح ملتهب.

وأكد الدكتور هشام أن المريضة كانت تعانى من كسر تم تثبيته فى السعودية بواسطة شريحة ومسامير، وتمت إزالة الشريحة لحدوث التهابات شديدة بها، وتم عمل أكثر من أربع عمليات جراحية لتنظيف الجرح، وظلت المريضة طريحة الفراش لمدة سنة ونصف.

وأضاف: "استخدمنا جهاز حديث ومثبت خارجى (اليزاروف) لتثبيت الكسر وعمل تطويل للعظام لتعويض قصر العظام، واستخدمت أحداث الطرق الحديثة لمعالجة هذه الالتهابات بوضع مضاد حيوى موضعى بإسفنجة طبية تم استيرادها من ألمانيا".

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