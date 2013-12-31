العقلا: «معاش الضمان» يكفي مع إعانة «البرامج المساندة» ولن نتأخر عن أي محتاج

أدار الندوة د. أحمد الجميعة

المسؤول الذي يصل إلى مكتبه قبل موظفيه، ويفتتح يومه على قضاء حوائج الناس ستراً، ويستمر في اتصالاته، ورسائله، واجتماعاته بقية اليوم؛ بحثاً عن مستفيدين يصل إليهم قبل أن يصلوا إليه؛ ليمد لهم إعانة الدولة معاشاً وغذاءً وسداداً وتأثيثاً وإنتاجاً وتكميلاً، ولا يغادر مكتبه إلاّ بعد أن استوفت النفس كامل المسؤولية في اتخاذ القرار، ومتابعة العمل في مكاتب المناطق، والتواصل معهم تقنياً، وتوجيه ما يتطلب السرعة، واستشارة ما يحتاج إلى رأي، والتروي قبل المضي إلى مغريات الأمام.. كل هذا وأكثر يختصر البرنامج اليومي لوكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون الضمان الاجتماعي الأستاذ محمد بن عبدالله العقلا.

هذا الرجل يعمل، ويجتهد، ووصل بقافلته إلى حدود الوطن لمساعدة الفقراء، وقبل ذلك وقف على الخط الآخر المقابل لخط الفقر؛ يستميل من لم يستطع تجاوزه بالبرامج النوعية المجانية التي تصل مصاريفها شهرياً (1.4) مليار ريال، إلى جانب معاش أول كل شهر (1.2) مليار، ولا يتوقف عند هذا الحد، بل يبحث عن شراكات عمل لتأمين وصول المساعدات، وطريقة تقديمها بأسلوب تقني؛ لأنه على قناعة أن النجاح الحقيقي في الأعداد التي تستغني عن الضمان وليس من تتقدم إليه.

تطوير كمي ونوعي

في البداية قال "محمد العقلا": لو عدنا قليلاً قبل عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- عام 1425ه كان لدينا (76) مكتب ضمان، ومساعدات مالية سنوية تقدر بثلاثة مليارات ريال، أما الآن فنجد المؤشر مختلف كماً ونوعاً، حيث ينتشر الضمان الاجتماعي في المملكة في (107) مواقع، ما بين مكتب ووحدة خدمات ضمانية يعمل فيها (3800) فرد، ما بين باحث وباحثة وإداري وإدارية، ويقدمون خدماتهم لأكثر من (836) ألف حالة ضمانية وأسرة، تبدأ من فرد إلى (15) فردا، ويتسلمون معاش الضمان في أول كل شهر هجري من خلال (2400) جهاز صرّاف آلي، بقيمة (مليار ومئتي مليون ريال) شهرياً، مضيفاً أن العام الماضي أنفقت الدولة على الضمان الاجتماعي أكثر من (27) مليار ريال، ما بين معاشات ومساعدات وبرامج مساندة التي تؤسس بدون مقابل، حيث يصرف شهرياً على برنامج الإعانة النقدية من أجل الغذاء أكثر من (140) مليون ريال، وبرنامج دعم فواتير الكهرباء أكثر من (78) مليون ريال، وبرنامج الحقيبة والزي المدرسي في أول كل فصل دراسي أكثر من (68) مليون ريال، إلى جانب تقديم مساعدات عاجلة مقطوعة للحالات الطارئة -آثار السيول، الحريق، الكوارث الطبيعية-.

وأضاف أن البرامج المساندة تدخل ضمن إطار الوكالة المساعدة وميزانيتها السنوية أكثر من سبعة مليارات ريال، مؤكداً على أن هذه البرامج جاءت بقرار من خادم الحرمين الشريفين عام 1427ه، ذاكراً أن هذا الإنفاق على هذه البرامج ليس مؤشراً على الفقر، وإنما هو مؤشر على حرص الدولة على تقديم خدمات وبرامج مساعدة ومساندة للأسر الضمانية التي ليس لها دخل اقتصادي قوي.

ندفع شهرياً: مليار ومئتا مليون ريال للمعاشات و140 مليوناً لإعانة الغذاء و78 مليوناً لسداد فواتير الكهرباء

وأشار إلى أن الضمان الاجتماعي يقدّم المعاشات والمساعدات والبرامج المساندة لغير القادرين على العمل، وأمّا الأبناء والبنات القادرات على العمل فإنه يجب أن يكون لهم دخل آخر، ويجب إعادة تأهيلهم بحيث يصبحون قوة عاملة منتجة لا قوة معولة يقدم لها الخدمات الضمانية، مؤكداً على أنهم لا يدّعون الكمال في عملهم، بل الشعور بالتقصير؛ لأن هناك قناعة بأفكار تحتاج إلى تطوير، وجهود تحتاج إلى بذل أكبر، ولكن قناعتنا الأهم أننا نسير في اتجاه صحيح، ومدعوم، ونسعى إلى الوصول إلى كل مستفيد قبل أن يصل إلينا، ويتأكد ذلك الاهتمام من خلال الهيكل التنظيمي بوجود إدارة شؤون المستفيدين، وهي تحمل وجهات نظرهم، ومقترحاتهم، ومطالبهم، بل وشكاواهم التي نسعى إلى حلها من دون تأخير.

خدمة المستفيدين

وأوضح "العقلا" أنه في عام 1427ه تم تأسيس الضمان النسائي، واستقطبنا الأستاذة "أسماء الخميس" من جامعة الملك سعود لإدارته، والآن لديهم أكثر من (10) مكاتب نسائية، ذاكراً أن هناك عدة وكالات مساعدة، منها وكالة مساعدة للمعاشات والمساعدات، والوكالة المساعدة للبرامج المساندة، مشيراً إلى أن كل مدير عام في وكالة الضمان مسؤول عن منطقة، وكذلك متابعة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وكل ما يدور في المكاتب من خلال الخدمات الضمانية، موضحاً أن الضمان الاجتماعي يدفع سنوياً (10) ملايين ريال للبحث العائلي وتحديداً ربط التحري الاجتماعي بالأحوال المدنية أو بالتقاعد والتأمينات، مؤكداً على أن البحث الآلي يخدم أكثر من (85%) من مستفيدي الضمان الاجتماعي.

صديق الضمان

وأكد "العقلا" على أنه يوجد برنامج "صديق الضمان" -افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز عندما كان أميراً لمنطقة الرياض عام 1427ه-، مضيفاً أن المحتاج المتعفف هو مسؤولية المجتمع؛ لأن الضمان الاجتماعي ليس باستطاعته أن يصل إلى الجميع، مبيناً أن كل ما يتم طلبه من أصدقاء الضمان الاجتماعي تقديم اسم المحتاج والسجل المدني أو توفير وسيلة الاتصال، ذاكراً أن هناك نقاطا قُدمت إلى الاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي -أطلس الضمان الاجتماعي- تصف حالات المستفيدين الحاليين، تم تقديمها إلى (13) منطقة في المملكة، وكذلك تقديم أسماء المستفيدين من الضمان -أرامل ومطلقات وأيتام ومعوقين-، وطلبنا منهم التغذية بالنقد الإيجابي والإرشاد إلى المناطق التي لم نكمل تغطيتها أو القرى والهجر التي لم نصلها، حتى نقدم لها خدمة الضمان الاجتماعي.

برامج مجانية

وأوضح "العقلا" أن هناك برنامجا ناجحا يستهدف مديري المستقبل من حيث إعدادهم للأعمال الموكلة إليهم، مضيفاً أن الدولة صرفت ما يقدر بثمانية مليارات ريال للمساعدات العاجلة للأسر الضمانية، مبيناً أن برنامج المساعدات النقدية من أجل الحقيبة والزي المدرسي جاء شراكة بين الضمان الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم لتحديد الحقيبة الضرورية للطالب والطالبة، إضافةً إلى برنامج المساعدات النقدية من أجل الغذاء جاء شراكة بين الضمان الاجتماعي ومصلحة الاحصاءات العامة، كما يدفع الضمان الاجتماعي مبلغ (78) مليون ريال شهرياً لتسديد فواتير الكهرباء، ويخدم حوالي (690) ألف أسرة، وذلك بالتعاون مع هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، مشيراً إلى أن لديهم كذلك برنامج شراكة في الفرش والتأثيث، فإذا تم استئجار منزل لأرملة أو مطلقة فإن الضمان الاجتماعي يفرشها ويؤثثها من الألف إلى الياء.

وأضاف: من هذا المنطلق أؤكد أننا استطعنا أن ننفذ سبعة برامج ولم يتبق لنا إلاّ برنامج الترميم، الذي يجري فيه نقاش بيننا وبين بنك التسليف والادخار من أجل البدء في تنفيذه، وبرنامج التأمين الصحي الذي يتولاه المسؤولون في وزارة الصحة، ذاكراً أنه ربما يتساءل البعض: هل هذا يكفي؟ وأقول: ان هذا المعاش الضماني إضافة إلى برامج المنفذة والتي ستنفذ فيما بعد تقدم دون المساس بالمعاش الضماني، فمثلاً إذا كان "محمد العقلا" مستفيداً من الضمان الاجتماعي، فمن حقه أن يستفيد من كل البرامج دون أن يمس الضمان الاجتماعي الخاص به، موضحاً أن هذه البرامج تكلّف شهرياً مليارا وأربع مئة مليون ريال.

التوظيف أهم!

وقال الزميل "سليمان العصيمي": إن الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الشؤون الاجتماعية تفوق الأموال التي تصرفها معظم دول العالم في مجال الضمان الاجتماعي، متسائلاً: لماذا لا تكون هناك سياسة جديدة لإنقاذ هذه الأسر من العوز الذي هي فيه، من خلال التركيز على برنامج توظيف أبناء وبنات هذه الأسر؟

وعلّقت "أسماء الخميس"، قائلة: لقد تم إنشاء الصندوق الخيري الاجتماعي الذي يقدم برامج تعليمية وتدريبية، وفرصاً وظيفية للمستفيدين، مؤكدة على أهمية كل عمل يساعد أبناء الأسر على الاعتماد على أنفسهم، حتى لا يورثّوا هذا الفقر، مبينةً أنه تم إنشاء الصندوق الخيري في أعقاب زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله للأحياء الفقيرة عام 1423ه، ومنذ ذلك التاريخ تم وضع استراتيجية لمكافحة الفقر بمساعدة الفقراء، مؤكدةً على أن هناك تعاوناً كبيراً ومستمراً بيننا وبين الصندوق الخيري، وأن مكاتب الضمان تتابع جميع البرامج التي يقدمها الصندوق الخيري، ونحن في الضمان لدينا برامج مساندة تدعم المشروعات الإنتاجية للسيدات من أجل الاعتماد على أنفسهن، ومن أجل توفير دخل آخر، لافتةً إلى أن الأسر المنتجة شاركن في العديد من المناسبات والمهرجانات مثل الجنادرية، وآخر تلك المشاركات هي مشاركة إحدى المستفيدات في البحرين، حيث استطاعت أن تحصل على جائزة الشيخة "سبيكة" بمنتجها المتميز.

النجاح الحقيقي ليس في عدد المستفيدين وإنما في عدد الذين استغنوا عن الضمان بسبب إفادتهم من الدعم

وأضافت: النجاح الحقيقي ليس في عدد المستفيدين، وإنما في عدد الذين استغنوا عن الضمان بسبب إفادتهم من الدعم؛ لأن فلسفة الخدمة الاجتماعية تُبنى على مساعدة الناس لكي يساعدوا أنفسهم.

التواصل الالكتروني

وأكدت "نوال العلاوي" على أنهم يتلقون حالات كثيرة عبر "الايميل" سواء من الرياض أو من المدن والقرى البعيدة داخل المملكة، ومن ثم توجه إلينا أو إلى المنسقة، مضيفةً أنه عن طريق التواصل مع الزميلات في المكاتب في تلك المناطق تتم دراسة الحالة، وإذا لم تكن هناك مكاتب نسوية في تلك المناطق يتم التواصل مع المستفيدة بشكل مباشر عن طريق الهاتف، وكذلك إجراء الدراسة، ثم عرضها إلى الوكيل الذي يعمل على تحويلها إلى المكتب الرجالي، وهم يُشخصون الحالة، ثم إعادتها مرة أخرى إلى الوكيل ليتخذ القرار، مؤكدةً على أنه خلال (48) ساعة تتوفر المساعدة، مشيرةً إلى أن هناك تنسيقاً قوياً بيننا في الوزارة وبين رجال الأعمال وأهل الخير لمساعدة بعض الحالات، وهم على استعداد لتقديم الخدمة من خلالنا سواء الخدمة المادية أو العينية.

خصخصة الخدمات

وطرح الزميل "د. أحمد الجميعة" سؤالاً عن إمكانية "خصخصة" بعض الخدمات المقدمة في وكالة الضمان الاجتماعي، ووسائل التعرف على المحتالين؟ وأجاب "العقلا" مبيناً أنه ليس مخولاً للحديث عن موضوع الخصخصة، لكن الزملاء في وكالة الوزارة لشؤون الرعاية لديهم برنامج قرره المجلس الاقتصادي، أما نحن في وكالة الضمان فنرحب بمثل هذه الأفكار، حيث لدينا فريق استشاري برئاسة الأستاذ "مساعد السليمان"، ولدينا توجه الآن لاستقطاب بعض الكوادر من الخارج، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بالتعامل مع الكاذب أو المحتال فنحن نعود إلى مآثر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أنشأ بيت المال، حيث ورد في التراتيل الإدارية للإمام الكناني مقولة إدارية: "اللهم احفظه ممن يحفظ"، لهذا فإن المتحايل موجود، لكن لدينا أنظمة تسمح لنا بمتابعة المستفيدين، ولدينا لجنة خارجية تضم "أحمد العُمري" الوكيل المساعد للمعاشات والمساعدات ويمكنه أن يعقب على ذلك.

وعلّق "أحمد العُمري"، قائلاً: إن من مهام اللجنة النظر في حقوق الطرفين وهما المستفيد والوزارة، مضيفاً أن المستفيد إذا نقص استحقاقه بأي سبب من الأسباب فإن اللجنة تنظر في حالة التظلم بإصدار القرار، ثم يُصدق من وزير الشؤون الاجتماعية باسترجاع ما ذهب عنه أو ذهب له، مضيفاً أن المتحايل الذي يحصل على أموال الزكاة من غير وجه حق، فعلى الوزارة رفع التظلم إلى اللجنة، والمطالبة بإعادة الأحوال، مبيناً أنه تحال أغلب الدعاوى بعد صدور قرار اللجنة إلى ديوان المظالم؛ لأنه لا ينظر إلى أي قضية فيها الضمان الاجتماعي إلاّ بعد ان تجتاز لجنة التظلمات، لافتاً إلى أن هناك بعضاً من المواطنين يطمعون في الإفادة من الضمان لسبب أو لآخر، رغبةً في الاستكثار وعدم شمولهم في ضوابط النظام.

حجم الإنفاق على برامج الضمان ليس مؤشراً على زيادة الفقر وإنما تنوع «رعاية الدولة» لأبنائها المحتاجين

بطالة الخريجات

وحول التعامل مع المُتخرجات اللاتي ليس لهن وظيفة أو عمل، سواء مطلقة ولديها أبناء، أو امرأة مهجورة، قال "العقلا": إن من واجب الدولة السياسي والشرعي أن تنظر إلى موضوع السيدات المتخرجات اللاتي ليس لهن وظيفة عن طريق الضمان الاجتماعي، مضيفاً أن المملكة هي دولة مؤسسات أنشأت صندوق تنمية الموارد البشرية ووزارة العمل، وكذلك وزارة الخدمة المدنية والصندوق الخيري وبنك التسليف، إضافةً إلى القروض وبرنامج "حافز"، بهدف تشجيع الناس على العمل.

دعم المستفيدين

وقال "محمد الشهري": إن صدور الأمر السامي الكريم بدعم الضمان في البرامج المساندة بدأ بالحقيبة والزي المدرسي ودعم أبناء وبنات المستفيدين من الضمان الاجتماعي بداية كل عام دراسي، لفصلين دراسيين في العام الواحد، مضيفاً أنه تم صرف مبلغ (38) مليون ريال في الفصل الواحد في العام الماضي، ولدينا كذلك برنامج دعم فواتير الكهرباء، الذي يختلف باختلاف عدد أفراد الأسرة، مبيناً أن الفرد الواحد يبدأ بمبلغ (62) ريالاً للاستهلاك الشهري إلى عدد (15) فردا، جميعهم يتم دعمهم حسب قيمة الفاتورة، مؤكداً على أنه يتم التعامل في ذلك الكترونياً بين الحاسب الآلي في الضمان الاجتماعي والحاسب الآلي في شركة الكهرباء، كذلك هناك برنامج دعم الغذاء، حيث يودع في اليوم العاشر من كل شهر ما يقارب (140) مليون ريال كدعم مباشر.

أجهزة رقابية

وطرح الزميل "علي الزهيان" سؤالاً عن المستفيدين من الضمان الاجتماعي ممن يكون مستواه العلمي ضعيفا، كيف تصلهم المعلومات عن هذه البرامج؟ مضيفاً أن بعضهم يلجأ إلى الواسطة، خاصةً الذين يقطنون في القرى البعيدة، مبيناً أن أولوية التوظيف تكون لأبناء الأسر المستفيدة، لكن على أرض الواقع لم نسمع أو نشاهد أن الضمان الاجتماعي تدخل في منح الأولوية لأبناء الأسر المستفيدة، متسائلاً: هل المستفيد العادي في المناطق النائية بحاجة إلى أن يرسل إلى وكيل الوزارة عن طريق "الايميل" الخاص به؟ لماذا لا تقدم له الخدمة في منطقته؟ ولماذا يتجاوز مسؤول الضمان الاجتماعي في تلك المنطقة؟

وأجاب "العقلا"، قائلاً: فيما يتعلق بتدني مستوى المستفيدين من الضمان الاجتماعي فهذا الكلام غير صحيح؛ فليس كل من يستفيد من الضمان الاجتماعي مستواه التعليمي متدنٍ، بل هناك من يحمل درجة "الماجستير" و"البكالوريوس"، وكذلك شهادات ثانوية، مضيفاً أن هناك فئات قادرة وتحمل مؤهلات وكفاءات إلاّ أن وضعها الاقتصادي متدنٍ، فهناك أرامل ومطلقات ومهجورات وأبناء وبنات تعليمهم أفضل من تعليمي، لكنهم يحتاجون إلى دعم الدولة عن طريق الضمان الاجتماعي، مبيناً أنه فيما يتعلق بالواسطة فأنا شخصياً لا أدعي الكمال، والدولة لم تنشئ الأجهزة الرقابية إلاّ ولديها قناعة تامة أن هناك من يرتكب الخطأ عن قصد أو عن غير قصد، مشيراً إلى أنه ليس بالضرورة أن تتم مراسلته من قبل المستفيدين، لكن شهرياً يواجهون انتقاداً حاداً عند رفع التقرير ويقولون: "لماذا دائماً تذكرون أنكم صرفتم مبلغ كذا وكذا؟"، مؤكداً على أنهم يبعثون رسالة إلى المكلفين بدفع الزكاة، وإن من حقهم لرجال الأعمال والتجار أن يعرفوا أين ذهبت أموالهم؟ وهي رسالة اطمئنان للمجتمع أن الدولة تعطي أموالكم للفقراء.

وأضاف: لدي (107) مكاتب خاصة بالضمان الاجتماعي تقدم خدماتها للمستفيدين، وأن جهد وكيل الضمان يعد جهداً مُقلاً، ذاكراً أنهم شهرياً يضمون تحت مظلة الضمان ما بين ستة إلى سبعة آلاف من الحالات التي تتعرض لظروف اجتماعية مثل المطلقات والأرامل والمهجورات وغيرهن، مؤكداً على أن الضمان خاص بتوظيف غير القادرين على العمل، لهذا تم إنشاء روافد عدة منها الصندوق الخيري الاجتماعي وصندوق تنمية الموارد البشرية.

وتداخل "سعد الشايقي"، معلقاً على أن مساعدات الضمان الاجتماعي قد تخضع لبعض المتغيرات الاجتماعية، فإذا كان وضع المستفيد من الضمان يحتاج إلى استعجال يتم عرضه وتدرس الحالة ومن ثم تصرف له، مُؤكداً على أنه لا وجود للواسطة في هذا الموضوع إطلاقاً.

نساعد غير القادرين على العمل ولجنة مختصة تنظر في تجاوزا

شبكةعيونالإخبارية

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