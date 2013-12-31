مقتل 3 أشخاص في انفجارات جنوب اليمن فجر الثلاثاء

قالت فضائية «العربية» في وقت مبكر، الثلاثاء، إن ثلاثة أشخاص، من بينهم مفجر انتحاري، قتلوا في 3 تفجيرات استهدفت مواقع أمنية في عدن المدينة الرئيسية في جنوب اليمن.

وقتل مئات من مسؤولي الأمن في انفجارات وحوادث إطلاق نار على مدى العامين المنصرمين في جنوب اليمن، حيث تقاتل الحكومة وميليشيات قبلية متحالفة معها متشددين إسلاميين متحالفين مع القاعدة.

وللأمن في اليمن أولوية للولايات المتحدة ودول الخليج العربي، بسبب موقعه بجوار السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، وخطوط رئيسية لناقلات الخام في البحر الأحمر.

وأعلن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب «فرع القاعدة في اليمن»، هذا الشهر المسؤولية عن هجوم على مجمع لوزارة الدفاع بالعاصمة صنعاء، قُتل فيه أكثر من 50 شخصًا.