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مدير جامعة شقراء يصدر عدداً من القرارات الإدارية

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مدير جامعة شقراء يصدر عدداً من القرارات الإدارية مدير جامعة شقراء يصدر عدداً من القرارات الإدارية

شقراء - علي العطاس

    أصدر مدير جامعة شقراء د. خالد بن سعد بن سعيد عدداً من القرارات الإدارية من بينها تعيين الدكتور مغرم بن محمد العمري – عضو هيئة التدريس بكلية العلوم الطبية التطبيقية بالقويعية، وكيلاً لكلية العلوم الطبية التطبيقية بالقويعية بالإضافة إلى عمله. لمدة سنتين من تاريخ 21/1/1435 ه، وتعيين الدكتور نهار بن عبدالرحمن العتيبي - المشرف العام على الإدارة القانونية، وكيلاً لكلية المجتمع بحريملاء بالإضافة إلى عمله. لمدة سنتين من تاريخ 29/12/1434ه، تكليف الدكتور عبدالله دريع العنزي - المشرف العام على عمادة كلية العلوم والدراسات الانسانية بالدوادمي - مشرفاً على عمادة كلية العلوم الطبية التطبيقية بالدوادمي بالإضافة إلى عمله. لمدة عام اعتباراً من 17/1/1435ه، تكليف الدكتور حمد بن إبراهيم المنيع - عضو هيئة التدريس بكلية المجتمع بحريملاء، مشرفاً على عمادة كلية المجتمع بحريملاء بالإضافة إلى عمله. لمدة عام من تاريخ 29/12/1434ه - تكليف الدكتورة زهرة بنت محمد فادان – عضو هيئة التدريس بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بضرماء، مشرفة على عمادة الكلية بالإضافة إلى عملها. لمدة عام من تاريخ 30/1/1435 ه، تكليف الأستاذة فاطمة بنت مريع القحطاني – المحاضرة بكلية التربية بالمزاحمية-مشرفة على قسم اللغة الإنجليزية بالكلية بالإضافة إلى عملها.لمدة عام من تاريخ 21/1/1435ه، تكليف الأستاذة حنان بنت يوسف اليوسف– المحاضرة بكلية التربية بشقراء-مشرفة على قسم الأحياء بالكلية بالإضافة إلى عملها لمدة عام من تاريخ 30/1/1435ه، تكليف الأستاذة سامية بنت معمس عسيري - المحاضرة بكلية التربية بالمزاحمية-مشرفة على قسم اللغة العربية بالكلية بالإضافة إلى عملها. لمدة عام من تاريخ 21/1/1435ه، تكليف الأستاذ خالد بن عبدالله المطيري - بالعمل مديراً لإدارة كلية العلوم والآداب بساجر (شطر الطلاب) لمدة عام اعتباراً من 21/1/ 1435 ه، تكليف الدكتورة أحلام علي حسن –عضو هيئة التدريس بكلية المجتمع بشقراء - بالعمل كمنسقة بكلية المجتمع (شطر الطالبات) بالإضافة إلى عملها. لمدة عام من تاريخ 2/1/1435ه.


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