“الدولية للصحافة”: 117 صحفيا فقدوا حياتهم أثناء تأدية مهامهم خلال عام 2013

أعلنت المؤسسة الدولية للصحافة أنها أحصت مقتل 117 صحفيا عام 2013 خلال تأديتهم عملهم، في تراجع عن الرقم القياسي الذي سجل عام 2012 وبلغ 132.

ونقل راديو (سوا) الأمريكي مساء أمس الإثنين، عن المؤسسة في بيان لها قولها “إن سنة 2013 التي شهدت مقتل 117 صحفيا على الأقل باتت السنة الثانية الأكثر دموية” بالنسبة للصحفيين بعد العام 2012.

وتبقى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأكثر خطورة للصحفيين حيث شهدت مقتل 38 صحفيا، حسب ما أشارت هذه المؤسسة التي تتخذ من فيينا مقرا لها.

وفي عام 2013 قتل 16 صحفيا خلال تغطيتهم للنزاع في سوريا وهو رقم أقل بثلاث مرات مما سجل عام 2012، إلا أن سوريا تبقى مع ذلك البلد الأكثر خطورة للصحفيين في العالم.

وفي الدرجة الثانية يأتي العراق والفلبين حيث قتل في كل من هذين البلدين 13 صحفيا عام 2013، ثم تأتي الهند 11 ، ثم باكستان 9 ، والصومال 8 والبرازيل 6، وتوزع الصحفيون القتلى ال117 على 28 بلد مختلفا .

وأحصت هذه المؤسسة منذ عام 1997 مقتل 1358 صحفيا خلال تأديتهم عملهم.

أ.ش.أ