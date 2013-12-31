وزير الإسكان يستجيب لمطالب أهالى سوهاج بعمل أنفاق للمشاة

تفقد كل من المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود عتيق، محافظ سوهاج، بعض مشروعات المرافق المنفذة بمدينة سوهاج الجديدة، والعمل على تذليل المعوقات، ووضع مقترحات لجذب السكان للمدينة.

كما تفقد الأعمال المنفذة بالطريق الواصل بين سوهاج الأم ومدينة سوهاج الجديدة، وطالب بمراجعة البرنامج الزمنى للانتهاء من الطريق، وضغط الأعمال، نظرًا لأهمية هذا الطريق فى جذب السكان إلى المدينة.

واستجاب الوزير لمطالب الأهالى بعمل أنفاق مشاه بالطريق، الذى يبلغ طوله 8,3 كم، وبتكلفة تقديرية 80 مليون جنيه، وسيسهم فى ربط المحافظة بالمطار وبجامعة سوهاج.

كما طالب بسرعة دراسة مطالب نحو ألف مواطن ممن لهم ملكيات خاصة، ويريدون إنهاء تراخيص البناء، وهناك تداخل بين جهاز المدينة والمحليات، مؤكدًا ضرورة وجود حل نهائى لمثل هذه المشكلات.

وتفقد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محطة المياه التى يتم تنفيذها بمدينة سوهاج الجديدة، وشدد على ضرورة ضغط الأعمال فى المشروع، وتكثيف العمالة، للانتهاء منه فى المواعيد المحددة.

وخلال الزيارة تفقد الوزير وحدات الإسكان الاجتماعى التى يتم تنفيذها بمدينة سوهاج الجديدة، وأكد المهندس إبراهيم محلب، أن هناك عدة خطوات سريعة سيتم اتخاذها لجذب السكان إلى مدينة سوهاج الجديدة، أهمها سرعة الانتهاء من الطريق الواصل بين سوهاج الأم وسوهاج الجديدة، إضافة إلى التنسيق مع وزير الداخلية والمحافظ لتشغيل قسم الشرطة بالمدينة، والتنسيق أيضًا مع وزير الرياضة لسرعة إقامة عدة ملاعب بالمدينة، مع ضرورة طرح أسواق تجارية مجمعة، فكل هذه العوامل وغيرها سيسهم فى تنمية المدينة وتشجيع المواطنين على السكن به.

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