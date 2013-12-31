أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط -
حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

تخصيص جائزة مجموعة "شورى" لأفضل بحث فى بساتين الفاكهة بجامعة القاهرة

Google+ Print
تخصيص جائزة مجموعة "شورى" لأفضل بحث فى بساتين الفاكهة بجامعة القاهرة تخصيص جائزة مجموعة "شورى" لأفضل بحث فى بساتين الفاكهة بجامعة القاهرة

وافق مجلس الجامعة، فى اجتماعه المنعقد، اليوم الاثنين، على قبول الجائزة المقدمة من المهندس حامد الشيتى خريج كلية الزراعة بالجامعة ورئيس مجلس إدارة مجموعة شورى وقيمتها 20 ألف جنيه وتخصص باسم الدكتور جورج رمزى استينو الأستاذ المتفرغ وتقدم إلى أفضل بحث فى مجال بساتين الفاكهة وتزيد القيمة 10% سنوياً.

كما وافق المجلس، فى بيان إعلامى اليوم، على التبرعات المقدمة لكلية الهندسة للمساهمة فى إصلاح الأضرار التى لحقت بها أثناء أحداث فض اعتصام النهضة وإعادة تأهيلها.

وناقش مجلس جامعة القاهرة الإجراءات الخاصة بإنشاء بيت خبرة لدعم جامعة القاهرة، والذى يضم 21 عضواً نصفهم من العلماء المصريين بالخارج ونصفهم الآخر من العائدين، وذلك بهدف الاستفادة من خبراتهم وتخصصاتهم ومجالاتهم البحثية بمصر ودعم المشاريع التنموية التى تتبناها جامعة القاهرة، مشددا على ضرورة إعادة النظر فى خطة تكليف المعيدين للسنوات الثلاث القادمة آخذا فى الاعتبار سنة الفراغ لضرورة احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين الدفعات.

لمزيد من أخبار الوزارات والتقارير..

"الببلاوى" يعتمد موازنة تقديرية لـ"الاجتماعى للتنمية" للعام الجديد

وزيرة الصحة: "المالية" اعتمدت 6 مليارات جنيه لتطبيق كادر المهن الطبية

"عرب 48" ينعشون فنادق "طابا" ونسب الإشغال تصل لـ 60 %

"الزراعة" توافق على إقامة عدد من المشروعات بالمحافظات

مختار جمعة يقرر منح 526 شقة للأئمة والعاملين بأوقاف كفر الشيخ

اقرأ أيضا..

القبض على مدير مكتب وزير التموين لتقاضيه رشاوى مقابل إنهاء صفقات

إبراهيم داود :عيب يا مولانا

بالفيديو..ننفرد بلحظة القبض على مشاغبات الأزهر

بالفيديو والصور.. شاهد أول فيديو HD لكوكب الأرض من الفضاء

موجز أنباء "اليوم السابع" للساعة السادسة مساءً

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين»

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين»

فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم»

فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم»

فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير»

فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير»

فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل

فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل