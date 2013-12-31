ننشر تقرير غرفه عمليات المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية

أصدرت غرفة عمليات المديريات التعليمية الثلاثة عشرة على مستوى الجمهورية، تقريرًا حول متابعة سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول2013/2014 عن يوم الاثنين الموافق 30/12/2013

وأوضح البيان، أن عملية الامتحانات انتظمت صباح اليوم الاثنين فى ثلاث عشرة مديرية تعليمية على مستوى الجمهورية وهى (القاهرة ـ الجيزة ـ البحيرة ـ المنوفية ـ القليوبية ـ الدقهلية ـ بنى سويف ـ الفيوم ـ المنيا ـ أسيوط ـ قنا ـ سوهاج ـ كفر الشيخ).

وتبين من خلال المتابعة استقرار أداء سير الامتحانات داخل المدارس بجميع المديريات التعليمية التى بها امتحانات عدا بعض المدارس، التى شهدت بعض الأحداث وهى. شهدت محافظة المنوفية إدارة تلا التعليمية مدرسة تلا الثانوية الصناعية بنات أنه تم إبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بالديوان من "مسئول الأمن " مندوب الوزارة لمديرية المنوفية التعليمية عن وجود "كيس" مجهول معلق على شجرة أمام المدرسة، تم الاتصال بالمديرية، والتى أفادت بأنه تم إبلاغ الجهات الأمنية وحضرت على الفور لجنة من إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، وتبين من الفحص أن العبوة عبارة عن علبة بلاستيك وبها عدد 2 حجارة بطارية قلم + ستارتر لمبة نيون وبعض الأسلاك، ولا يوجد بها أى مفرقعات، وتم عمل محضر شرطة بالواقعة.

وتم العثور على جسم غريب بمحافظة القاهرة إدارة الساحل التعليمية مدرسة هدى شعراوى الابتدائية يشبه المفرقعات بجوار سور المدرسة بالداخل، تم إبلاغ قسم شرطة الساحل وخبراء المفرقعات، وبمعاينة الجسم الغريب وجد أنه عبارة عن فوارغ ألعاب نارية وتم التحفظ على الجسم الغريب بمعرفة قسم شرطة الساحل، وتم تحرير محضر برقم 9997 لسنة 2013 إدارى

و إدارة حلوان التعليمية بناء على مداخلة الدكتور الوزير من قاعة الفيديو كونفراس بالقاهرة عن وجود قمامة حول إدارة ومدارس حلوان، على الفور تم مخاطبة إدارة حلوان وأفادت بأنه تم التنسيق مع رئيس حى حلوان لإزالة أى قمامة حول الإدارة والمدارس، أما عن الوضع الأمنى فلا توجد أى مشاكل أمنية داخل مدارس الإدارة.

وفى محافظة بنى سويف، إدارة الفشن التعليمية مدرسة الفشن التعليمية حدثت مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين طالبين بالصف الثانى صناعى مهنى، والتى أدت إلى اعتداء الطالب الثانى بـ"كتر" على الطالب الأول وتم نقله إلى المستشفى .

وفى محافظة بورسعيد إدارة جنوب بورسعيد التعليمية مدرسة الإعدادية المهنية بنات حدثت مشادة بين طالبتين بالمدرسة، وهددت كل منهما الأخرى باستدعاء أهلها، وتم الاتصال بالجهات الأمنية لمتابعة المدرسة.

وفى محافظة سوهاج إدارة طهطا التعليمية، مدرسة مؤسسة شطورة الابتدائية، حدثت سرقة حجرة مناهل المعرفة يوم السبت الموافق 28/12/2013 وبيان المسروقات كالتالى: عدد 2 كمبيوتر بالمشتملات، عدد 2 طابعة، وتمت مخاطبة التوجيه المالى والإدارى والتطوير التكنولوجى، وإبلاغ شرطة شطورة وتم تحرير محضر برقم 3397 لسنة 2013 إدارى.

و إدارة سوهاج التعليمية مدرسة محمد فريد الابتدائية، بمرور مدير المدرسة يوم الخميس الموافق 26/12/2013 على العامل النوبتجى وجد أنه غير موجود، ويوجد فتحة بالحائط بجوار باب المدرسة وضياع مبلغ 400 جنيه من البوفيه، وتم تحرير محضر تحت رقم 7678 لسنة 2013 جنح قسم أول سوهاج.

وشهدت محافظة الشرقية إدارة الصالحية الجديدة التعليمية، مدرسة الصالحية الجديدة للتعليم الأساسى قيام معلم أول لغة عربية ومعلم أول لغة إنجليزية، بالتحدث مع الطلاب فى السياسة مما يعوق سير العملية التعليمية، حيث إنهما من أعضاء الإخوان، ومدرسة مجاوره 6 للتعليم الأساسى، حيث قيام فنى تشغيل بسب وقذف الجيش والشرطة ووزير الدفاع داخل المؤسسة التعليمية يوم 24/12/2013 مما يعد حديثًا فى الأمور السياسية داخل المدرسة وتم استبعادهما إلى الإدارة لحين الانتهاء من التحقيق رقم 482 لسنة 2013.

وأيضًا فى مدرسة إدارة بلبيس التعليمية، تم الاطمئنان على وضع المدارس التى بها زجاج مهشم عقب حادث أنشاص أمس، وتم البدء فى إصلاحه وسينتهى العمل منه اليوم.

وفى محافظة الغربية إدارة شرق المحلة الكبرى، مدرسة الجيل المسلم الخاصة، ورد لغرفة العمليات الرئيسية بلاغ عن وجود سيارة مفخخة بجوار المدرسة والتى تقع بجوار مجمع محاكم المحلة الكبرى وتبين أن الواقعة ليس لها أساس من الصحة حيث جاءت صاحبة السيارة وغادرت المكان.

أخبار متعلقة..

جعفر: نحتاج مهاجمًا ومدافعًا وندفع ثمن التفريط فى دروجبا

طارق يحيى: المقاصة لعب مباراة سيئة.. والتعادل مع الاتحاد مقبول

أبو زيد يرسل لـ"الجبلاية" موافقته "الفورية" على محضر اجتماع بيع الدورى

شيكابالا وفاروق يشاركان مع منتخب نجوم العالم المسلمين

اقرأ أيضا..

القبض على مدير مكتب وزير التموين لتقاضيه رشاوى مقابل إنهاء صفقات

إبراهيم داود :عيب يا مولانا

بالفيديو..ننفرد بلحظة القبض على مشاغبات الأزهر

بالفيديو والصور.. شاهد أول فيديو HD لكوكب الأرض من الفضاء

موجز أنباء "اليوم السابع" للساعة السادسة مساءً