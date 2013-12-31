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أتليتكو مدريد يضم سوسا ' لفظيا ' 6 أشهر

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أتليتكو مدريد يضم سوسا ' لفظيا ' 6 أشهر أتليتكو مدريد يضم سوسا ' لفظيا ' 6 أشهر

بوينوس آيرس، (إفي): يلعب الأرجنتيني خوسيه سوسا لاعب ميتاليست ياركوف الأوكراني ما تبقى من الموسم معارا لأتلتيكو مدريد الإسباني، وفقا لما أكده وكيله إزكييل مانيرا اليوم.

وقال مانيرا أن الاتفاق لا يزال "لفظيا" حيث أن الموعد الرسمي لسوق الانتقالات الشتوية لن يبدأ إلا في مطلع الشهر المقبل.

وسيضم الـ"روخيبلانكوس" اللاعب بصورة نهائية بناء على المستوى الذي سيقدمه.

ويمكن لسوسا المشاركة مع أتلتيكو مدريد في مبارايات دوري الأبطال الأوروبي حيث أنه لم يشارك في في مبارايات الجولة التمهيدية مع فريقه.

يشار إلى أن المدير الفني لأتلتيكو مدريد الأرجنتيني، دييجو سيميوني، سبق وقال أن فريقه بحاجة لبعض التعزيزات في سوق الشتاء.

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن أندية من ضمنها ريفر بليت وبوكا جونيورز الأرجنتيني ومالاجا الإسباني.

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