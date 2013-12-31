العادة السرية أضرارها نفسية أكثر منها عضوية

المعروف إن العادة السرية لها العديد من الأضرار العضوية على الجسم سواء مارسها الرجل أو المرأة، ويقول الدكتور مصطفى عباس استشارى الأمراض الجلدية والتناسلية واستشارى العلاقات الزوجية، إن العادة السرية ليس لها أى أضرار عضوية سواء للمرأة أو الرجل.

وأضاف مصطفى إن المرأة تمارس العادة سرية من خلال طريقتين، الأولى من خلال مداعبة البظر سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، والطريقة الثانية هى الزائفة، وهى الاعتماد على التخيل النفسى للعلاقة الجنسية، وتكون الطريقة الثانية فى بدء سن البلوغ.

وأشار مصطفى إلى أن العادة السرية قد تمارس عند الأطفال، فكثير من الفتيات الصغيرات يمارسن العادة السرية بدون وعى أو إدراك، وقد يعتقد البعض إن هناك سبب التهابات بالمنطقة التناسلية لهذه الحالة لذلك يسعون إلى عرضهن على الطبيب، الذى قد لا يدرك الحالة الفعلية للمريض، مضيفا إن نسبة ممارسة لعادة السرية فى الإناث الصغار أكثر من الذكور الصغار.

وأضاف مصطفى إن كثير من أطباء الأطفال لا يستطيعون اكتشاف إن الطفلة تؤدى العادة السرية، وغالبا ما يصف لها بعض الأدوية مضادة للالتهاب، أو قد يقوم بتحويلها إلى طبيب مخ وأعصاب لتشخيص حالتها على أنها مرض صرع، وهذا غير صحيح بالمرة.

وتابع مصطفى أن كثير من الأطباء يصرحون بأن ممارسة العادة السرية بالنسبة للمرأة تسبب مضاعفات مثل التهابات بكتريا أو فطرية، وتلك الالتهابات قد تؤدى إلى الإصابة بالتهابات المثانة، وأحيانا إلى الفشل الكلوى، والتهابات بالرحم، وأخيرا قد تؤدى إلى العقم، مؤكدا على إن هذا الادعاء خاطئ، مستشهدا بان المرأة المتزوجة تكون أكثر عرضه للإصابة بالالتهابات مقارنة بالفتيات الغير متزوجات.

وأضاف عباس إن كثير من الأزواج الذين يعانون من فشل بالعلاقة الزوجية فى بداية الزواج، ننصح الزوجة أحيانا بممارسة العادة السرية لعلاج التشنج المهبلى التى تعانى منه.

وأكد عباس على أنه لا يدعو إلى ممارسة العادة السرية، مشيرا إلى أن الضرر الذى يقع على الفتاة التى تمارس العادة السرية هو الضرر النفسى، حيث تشعر بالذنب، مضيفا إن الضرر الأخر الذى يقع على المرأة هو إذا الممارسة خلال فترة الطمث، أو الدورة الشهرية، لأنها تسبب أذى لها وهو احد أسباب مرض يسمى بطانة الرحم المهاجر أو هروب الغشاء المبطن للرحم وهو خروج الغشاء خارج الرحم فى الأنابيب وممكن أن يؤدى إلى عقم أو تصل إلى الحوض أو البطن ويؤدى إلى التصاقات بالأمعاء أو جدار البطن للأنثى ويسبب الأم حادة فى البطن أو الحوض.

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