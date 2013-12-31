النيابة العامة تجدد حبس صاحب المنزل المنهار بالمحلة 15 يوما



> قررت النيابة العامة بشرق طنطا الكلية، حبس سامي حبيب متريوس، صاحب العقار المنهار الذي راح ضحيته 4 حالات وفاة وإصابة 7 بالمحلة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

> كانت النيابة العامة قد قامت بمعاينة العقار المنهار ووجهت للمتهم تهمة الإهمال والتسبب فى وفاة الاربعة الذين لقوا مصرعهم أسفل الأنقاض بمنزلة المكون من 4 طوابق بمنطقة محب بحي اول المحلة والصادر لة عدة قرارات ازالة منذ عام 2003 بإزالة الدور الرابع وترميم الأدوار الثلاثة الأخرى وصدر قرار اخر فى 2008 وقرار ومحضر بإقامة صلابات للمنزل فى 23 ديسمبر الجارى دون جدوى وصدور قرار بالغلق والتشميع فى 24 |12 |2013 ورفض صاحب العقار والسكان تنفيذ قرار الغلق.