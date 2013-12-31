وزير إثيوبى يعلن إستكمال 90% من سد “تينداهو” للرى فى إثيوبيا

أعلن وزير الدولة الاثيوبى للرى والطاقة المهندس ونديمو تيكل عن إستكمال 90% من سد ” تينداهو ” للرى فى إثيوبيا.

ونقل التليفزيون الاثيوبى اليوم عن وزير الدولة للرى والطاقة قوله انه من المتوقع أن يساعد هذا السد على البدء فى إنتاج قصب السكر على مساحة 25ألف هيكتاراً من الأرض بحلول نهاية العام الحالى.

وقال الوزير الاثيوبى إن حوالى عشرة آلاف شخص من المزارعين والرعاة سيستفيدون من تطوير الرى وانه من المتوقع تطوير ستين ألف هيكتار من الأراضى عندما يتم استكمال مشروع هذا السد تماماً.

وأشار الوزير الاثيوبى إلى أن هذا السد سيؤدى إلى توفير 86ر1مليار متر مكعب من المياه ، وانه من المتوقع أن يتم استكمال مشروع هذا السد فى العام القادم.

أ.ش.أ